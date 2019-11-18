Насудила на мільйон: Як проста суддя Господарського суду Києва Наталія Зеленіна заробила на елітну нерухомість, дорогі авто та земельні ділянки

Дайте відповідь на запитання. Ким працює людина, якщо він живе в будинку під Києвом площею 768 кв м, а в гаражі у нього дві машини за $60 тис кожна? Ні, це не бізнесмен і навіть не політик. Він, а точніше, працює рядовим суддею Господарського суду міста Києва.

Вітер з півдня

Наталія Іванівна Зеленіна народилася в 1964 році в Сімферополі. Її батько все життя працював в органах внутрішніх справ. Можливо, цим пояснюється стрімка кар’єра Наталії Іванівни. У 1990 році, тільки-но отримавши диплом Харківського юридичного інституту, вона призначається на посаду народного судді Ялтинського міського суду Криму. Потім кілька років адвокатської практики – і Наталя Іванівна перебирається в Київ, в Міжобласний апеляційний господарський суд.

І вже в столиці починається найцікавіша частина її роботи. На сайті випускників Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого (в минулому – Харківський юридичний інститут) її характеризують як «уважного до кожної дрібниці суддю, який умів знайти і винести найбільш справедливе рішення». Правда, багато хто з тих, хто стикався з суддею Зеленіної на процесах, дещо іншої думки. І факти говорять про те, що вони праві.

Наприклад, Зеленину не раз ловили на тому, що вона підписує постанови заднім числом. Це вже привернуло увагу Національної поліції, яка відкрила досудове розслідування за статтею 375 Кримінального кодексу України «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення або постанови». Крім того, були виявлені численні факти скарг сторін судового провадження на поведінку судді та вимоги до Вищої кваліфікаційної комісії притягнути її до дисциплінарної відповідальності.

Як пояснюють в юридичних колах, швидше за все, мова йде про те, що суддя свідомо грає на користь однієї із сторін. Наприклад, навмисне затягує підписання рішення, відтягуючи таких чином момент оскарження. Або і в процесі розгляду справи ігнорує клопотання однієї зі сторін.

Складно судити про причини такої поведінки. За руку при отриманні хабара суддю Зеленину ніхто не ловив, зате є непрямі підтвердження того, що вона не чиста на руку. Досить вивчити декларацію самої судді та членів її сім’ї. Будинки, машини, тисячі доларів… Звичайно, була зроблена спроба все це сховати, але будь уважний людина побачить величезна кількість нестиковок і маніпуляцій.

Багатий Пройдисвіт

Почнемо з самого очевидного. У декларації Наталії Зеленіної не вказується чоловік, хоча це пряма вимога закону. Чоловік нашої героїні – В’ячеслав Зеленін – закінчив той же вуз, що і вона, тільки десятьма роками раніше. Теж працював суддею в Криму, потім у Солом’янському суді Києва. Але широкій громадськості він більше відомий як заступник голови Київського апеляційного господарського суду. До речі, кажуть, саме він навчив поганому» свою дружину. Сам же Зеленін за свою «плідну роботу» удостоївся в професійних колах прізвисько Пройдисвіт.

За чутками, Зеленін завжди шукав, де отримати вигоду. Піку своєї впливовості він досяг на посаді заступника голови апеляційного суду. Саме від нього залежало, яка справа потрапить до якого судді. На щастя, зараз цей процес автоматизовано.

Але повернемося до теми декларацій. Про те, що Наталя і В’ячеслав – сімейна пара, свідчить не тільки спільне прізвище. Їхні спільні фотографії є в інтернеті, у них двоє спільних дітей. І все було добре, поки Верховна Рада не прийняла закон, який зобов’язав суддів декларувати не лише власне майно, але і майно членів своїх сімей. Після цього наші герої, за деякими даними, оформили фіктивний розлучення.

Житлові умови Зеленіної більш ніж скромні: квартира на 69 кв м, та ще й у спільній власності з двома дітьми. Але це тільки на перший погляд. Діти вже дорослі, і на них оформлений будинок під Києвом площею 768 кв м, а також немаленький ділянку, на якій він стоїть. І в цьому будинку ні дочка, ні син не живуть. Тобто з великою ймовірністю мова йде все ж про житло Зелениных-старших. Цей факт нам неофіційно підтвердили колеги суддівської родини.

Але навіть якщо повірити, що будинок дійсно належить дітям, викликає здивування зазначена в декларації ціна – 215 061 грн. Величезний будинок під Києвом коштує дешевше 10 тис доларів? Серйозно? При цьому в декларації дочки вартість будинку інша – 430 122 грн.

Ще один цікавий факт про нерухомість. У декларації сина Зеленіної за 2018 рік вказано, що будинок повністю належить йому. А в декларації дочки за цей же рік – що синові та дочці навпіл. Що це – помилка? Чи все ж надання неправдивих даних для декларування, тобто кримінальний злочин?

У власності судді Зеленіної є два автомобіля – BMW X6 2009 року випуску і Toyota Land Cruiser 2005 року. Зараз це вже добре старі машини, але на момент покупки вони були майже новими і коштували близько $60-70 тис кожна. В різних деклараціях їх вартість якої набагато нижче, або відсутній взагалі.

Суддя Майдану

Але головне питання: яким чином судді з річною зарплатою 326 109 грн в рік, тобто близько $1000 в місяць, вдалося заробити на два автомобілі загальною вартістю $120-140 тис? І це не кажучи про прикраси з діамантами і про хутрі, які теж не зазначені у декларації судді.

Та й діти Зелениных заслуговують окремої уваги. Син Володимир Макаренко працює суддею Святошинського суду міста Києва. За даними громадських організацій, в часи Революції гідності Володимир виносив незаконні рішення по справах активістів Автомайдану. З невідомих причин він змінив своє прізвище на дівоче прізвище дружини. Його декларація «багатший» маминою, при тому, що зарплата поменше.

Дочка – Хафусова Владислава. У лютому цього року прокурори обшукали її кабінет у рамках провадження про злочинну схему щодо незаконного заволодіння нерухомістю та корпоративними правами. На момент обшуку вона була заступником голови Антирейдерської комісії Мін’юсту. Чим закінчилося розслідування, поки невідомо.

Ось така сімейна суддівська порука. Наступного разу ми докладніше зупинимося на сумнівних судових рішень, які виносить Наталія Зеленіна, а також на її заможних дітей.

Руслан Якушев