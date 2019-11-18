Богдана перекосило, коли я сказав Зеленському про «продаж» округів, — виключений з фракції «СН» Поляків

Нардеп Антон Поляків, виключений минулого тижня зі складу фракції «Слуга народу», звинуватив главу ВП Андрія Богдана у тому, ніби останній приховував від президента повідомлення про «здачу» за гроші мажоритарних округів СН, на що йому скаржилися в Чернігівській області.

Про це він розповів НВ.

«Співробітники служби безпеки Микитася (Максим Микатась — екс-нардеп, екс-директор Укрбуду, САП веде проти нього справу за махінації з квартирами. — Ред.) повідомили мені, що Микитась завіз Валерію Давиденко $1,5 млн доларів за програш мажоритарника «Слуга народу» в моєму 206 окрузі. Інші округи також були продані по області. Сум не знаю. Також мені відомо, що в 208-му окрузі, де обирався сам Давиденко і його колега Борис Приходько (позафракционный депутат, обраний у 210 окрузі) були навмисне поставлені слабкі кандидати від Слуги народу. Забудовник був на гачку у силовиків і будь-яким способом хотів потрапити в Раду. Гроші, швидше за все, вимив з обороту Укрбуду. Чув, що сумками вивозили готівку з офісу компанії», — сказав він.

На питання, чому депутат почав звинувачувати керівництво фракції у здачі округів тільки зараз, Поляков заявив, що «хотів, щоб спочатку в ситуації розібрався Богдан», з яким він поговорив на Банковій після виборів.

«Хотів, щоб спочатку в ситуації розібрався керівник Офісу Президента Андрій Богдан. Після виборів у мене і інших мажоритарників з Чернігівської області відбулася з ним розмова на Банковій. На цій зустрічі також був Корнієнко і спікер Дмитро Разумков. Ми розповіли їм, що глава штабу Слуги Народу Халімон зливав нас і навіть протидіяв.

Богдан сказав, що про все знає. І Халімон не буде мати відношення до керівних посад ні в партії, ні в парламенті. І додав, що ми — молодці. Я йому повірив, а він пообіцяв, що всі передасть президенту. Але, при цьому, Халимона зробили заступник голови фракції і комітету», — сказав нардеп.

Поляков також повідомив, що коли вересня підійшов до президента Володимиру Зеленському і сказав, що не хоче, щоб на місцевих виборах «повторилося те, що відбувалося на парламентських, коли продавалися округу і нас свої ж мочили», той «був дуже здивований».

«Богдан стояв поруч і його перекосило. Я зрозумів, що Богдан нічого йому не розповідав або ж розповів свою версію.

Далі, я кілька разів виступав на засіданнях фракції — діалогу не було. Тоді я вже публічно почав піднімати це питання», — зазначив депутат.