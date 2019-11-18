Исчезают даже озера: появились грустные фото катастрофы в Крыму (фото)

В оккупированном Российской Федерацией Крыму новая экологическая катастрофа – начали исчезать озера.
Об этом на своей странице в Twitterсообщает RoksolanaToday&Крым, публикуя соответствующие фото.
”Севастополь. Озера в Кизиловом больше нет. А раньше было. и это не засуха – целенаправленно уничтожила гавань”, – говорится в подписи к фото.
Стоит отметить, что местные жители неоднократно жаловались на оккупационные власти, которые уничтожают водоемы ради строительства новых объектов и вырубают деревья, из-за чего экологическая ситуация на полуострове только ухудшается.