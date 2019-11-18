В Харькове любительница животных шесть лет терроризирует соседей (видео)

В одном из самых известных домов Харькова назревает серьезный конфликт из-за животных

Жители дома со шпилем, который находится напротив горсовета по адресу Армянский переулок, 1/3, ополчились против одной из соседок, которая очень любит животных

О ситуации, которая произошла, рассказали в группе «ХС Харьков» в социальной стеи Фейсбук, передает Politeka.

Все дело в том, что женщина по имени Анжела держит в квартире более десятка животных. По словам соседей, она не выгуливает их, не кормит, а на лестничной клетке стоит невыносимая вонь. Собаки и кошки справляют нужду прямо в жилище уже лет шесть, из-за чего в квартире полная антисанитария: прогнившие полы, а моча течет по стенам к соседям внизу.

«Условий для жизни нет, газовщики отключили даже газ, чтоб из-за аварии этаж не взлетел на воздух. Печки тоже дома нет», – пишет автор.

Соседи говорят, что у женщины нет паспорта, он якобы у каких-то сектантов, которые заключили с ней договор и привозят животных на передержку. Также ходят слухи, что квартира ей уже и не принадлежит.

Люди устроили очередную встречу с Анжелой, пытались достучаться к ней и уразумить решить проблему, однако она уверяет, что у нее нормальные условия для жизни животных, а тараканы, на которых также жалуются соседи, – не из ее квартиры на третьем этаже, а из подвала, где 40 лет были магазины и склады.

Соседи предложили женщине за свой счёт отремонтировать трубы и провести дезинфекцию, и в пятницу она пообещала освободить квартиру. Однако люди сомневаются, что она в очередной раз не проигнорирует всех, как это уже было раньше.

Однако в этот раз жители дома намерены идти до конца и собираются подать в суд на нее за жестокое обращение с животными, если она опять откажется от помощи.

По словам комментаторов, подобные истории в Харькове – не редкость:

«Фууу, сколько ещё таких животных по городу», «Она больная, животных забрать», «На Деревянко 1 тоже такая, наверно, живет. Собаки лают сутками. Судя по всему, штук 6 . И вряд ли кто-то этим занимается», «А такая же ситуация в Доме по Университетской 37/39, кого-то интересует?! Годы судов и безрезультатно!».