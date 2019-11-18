У Києві з-за кортежу перекривали проспект Бажана

В мережу виклали фото перекритого проспекту Бажана у Києві, з яким у супроводі поліції їхав кортеж.

«Особисто спостерігав картину, коли для кортежу не тільки перекрили рух на Бажана, а змушували водіїв навіть з’їжджати і рухатися з прилеглими вулицями, щоб весь проспект був чистим! Треба віддати належне поліцейським, що, схоже, самі розуміли абсурдність ситуації і тим, хто обурювався і не хотів з’їжджати, просто пропонували стояти з „аварійкою“ на повороті, поки їх величність не проїде», — пише в соцмережах киянин Юрій Шеремет, який виклав на свою сторінку кілька фотографій.

В коментарях один з інтернет-користувачів припустив, що перекривали вулиці у зв’язку з приїздом до Києва глави литовського Сейму. А другий нагадав, що коли в Україну прилітала дев’ятий президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте, особливих проблем у водіїв з її переміщенням по місту не виникало.