Депутати запропонували ще більше пільг для «евроблях»

У Верховній Раді зареєстрували два нових законопроекти (№2342 і №2345), що передбачають введення ще більше пільг для автомобілів на іноземній реєстрації.

Відстрочку штрафів хочуть продовжити на 180 днів, а акциз спочатку знизити, а потім взагалі відмовитися від нього.

Законопроект №2345, зокрема, передбачає звільнення на 180 днів від штрафів власників автомобілів, вантажівок і автобусів. Правда, не всіх, а ті, які ввезли в нашу країну до вступу в законну силу цього законопроекту.

Якщо народні депутати затвердять цей законопроект, то власники автомобілів на іноземній реєстрації в четвертий раз отримають відстрочку від штрафів та час на легалізацію своїх «ластівок».

У свою чергу, законопроект №2342 пропонує на 180 днів відмовитися від коефіцієнта віку автомобіля при його розмитненні. З часом акциз взагалі пропонують відмінити.

Якщо цей законопроект ухвалять, то розмитнення подешевшає в рази. Так, наприклад, якщо зараз акциз на автомобіль 2001 року з об’ємом двигуна 2200 куб. см становить 1 650 євро, то за новими правилами – всього 110 євро. Різниця величезна.

Яка перспектива утвердження в Верховній Раді цих законопроектів? Поки сказати важко. Думаємо, противників у них буде багато.