Синоптик попередила про прийдешні морози до -10 градусів

Цього тижня в Україні очікується похолодання, при цьому в деяких регіонах температура опуститься до 10 градусів морозу.

Про це у себе в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

У понеділок, 18 листопада, в Україні очікується + 6, + 11 градусів, на заході +12, +16 градусів. За словами Діденка, з понеділка похолодання почне охоплювати територію України.

Синоптик також попереджає про настання нічних морозів. Так, в Луганській і Донецькій областях температура вночі може опуститися до -10 градусів. Дощів не прогнозується. Між тим у четвер, 21 листопада, очікується сильний вітер.

У Києві понеділок буде сухим, вдень близько +7 градусів. Поступово температура в столиці опуститься до + 2, + 5 градусів.