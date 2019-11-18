Буду перетворювати в шматок гівна, выверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ

Навесні цього року співробітник Генеральної прокуратури Олександр Божко отримав повідомлення з загрозою перетворити його в «шматок гівна». Номером, з якого відправляли цей текст, користується колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо«.

Зазначається, що «Слідство.Інфо» неодноразово брало коментарі у Портнова саме за вказаним телефоном.

Екс-заступник глави адміністрації Віктора Януковича тоді фігурував у кримінальному провадженні Божко. Він пообіцяв прокурора вжити щодо «виховні заходи». Надалі Божко отримав з десяток грубих і нецензурних повідомлень. У деяких з них колишній чиновник погрожував прокурору в’язницею і зґвалтуванням неприродним способом. З номера Портнова продовжили писати навіть коли прокурор закрив виробництво.

Видання зазначає, що Божко — не єдиний, хто отримував такі повідомлення.

Погрози надходили ще кільком співробітникам ГПУ, які вели слідство у справі екс-чиновника. Серед них — колишній голова управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Правоохоронцю «пообіцяли» демонструвати його як тварину в клітці. За повідомлення з номера Портнова відповідальності ніхто не поніс.

Прокурор ГПУ Олександр Божко керував розслідуванням справи Андрія Портнова близько двох років. Кримінальне провадження стосувалося можливого присвоєння їм грошей двох столичних вузів, а також — ймовірних зловживань при обранні його членом Вищої ради юстиції. Це орган, який раніше впливав на призначення і звільнення суддів по всій Україні.

Розслідували у Генпрокуратурі ще одну історію, де фігурував Портнов, — загрози екс-нардепа Інни Богословської.

Відразу після того, як він намагався зв’язатися зі свідком у цьому виробництві, на його телефон прийшло повідомлення: «Привіт. Бачу, ви дуже активні. Виховні заходи доведеться прийняти. Ще раз почую ваше ім’я, буду перетворювати в шматок лайна. З повагою, Портнов».

«На початку 2019-го Печерський суд Києва зобов’язав прокурора протягом місяця завершити розслідування у справі Порнова. Після закінчення цього терміну виробництва його слід або закрити, або передати в суд. Варто додати, що саме в Печерському суді до осені 2016 року працювала рідна сестра Портнова, а в українських медіа досить часто вказували на його неформальний вплив на судову систему України», — наголошується в розслідуванні.

Прокурор Божко звернувся з проханням роз’яснити, на підставі чого судді прийняли це рішення. І незабаром з номера Портнова йому написали знову.

«У в’язницю збирайтеся потроху. Не злізу з вас. Выверну навиворіт всю вашу мерзенну життя, доходи, витрати, родичів до десятого коліна. А то, бачу, не почув сигнал», — такий текст отримав Олександр Божко вже в квітні цього року.

В цілому протягом 2019-го року Олександр Божко отримав більше 10-ти повідомлень. І все — з одного номера, яким користується Андрій Портнов.













«Ці погрози … Це ж не просто мені як фізичній особі. Це загрози прокурора Генеральної прокуратури. Тобто, по суті, особа посягає на інститут, який стежить за всіма правоохоронними органами країни», — прокоментував ситуацію Божко.

Печерський суд відмовив прокурору в роз’ясненні рішення. А Київський апеляційний суд взагалі не захотів розглядати його скаргу. Рішення останнього Божко зараз оскаржує у Верховному Суді. В цьому році влітку Генпрокуратура закрила кримінальну справу, в якій фігурував Андрій Портнов.

В кінці жовтня прокурор Божко знову отримав погрози: «П…р, я бачу, що в тебе не все гаразд зі слухом. Доведеться ви…ть тебе, тварина недов…ве, в тупий собачий рот. З повагою, Портнов».

«Чому надійшли ці загрози — я не знаю точно. Можливо, це пов’язано з тим, що напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що мені надходили погрози», — розповів Божко.

Відразу після того, як Божка почали надходити перші повідомлення, він звернувся до керівництва. За словами правоохоронця, спочатку ці звернення залишалися без уваги: «Спочатку ентузіазму не було ні у кого щось робити … А оскільки зараз змінилося керівництво Генеральної прокуратури і Генинспекции, то нинішнє керівництво за мене і намагається в межах своєї компетенції щось зробити».

У своїх соцмережах і під час інтерв’ю Андрій Портнов часто згадував Сергія Горбатюка, який до недавнього часу очолював Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури, яка розслідувала справи Майдану і дії високопоставлених посадових осіб часів Януковича. У тому числі — Портнова.

«У них є бажання мене кошмарити, щоб закрити рот», — заявив про мене сьогодні колишній головний слідчий Майдану ГПУ Горбатюк. Одна поправка — не «кошмарити», а «закошмарити». Прошу не плутати процес і очікуваний результат», — написав Він у своєму Telegram.

У 2017 році Горбатюк неодноразово отримував в WhatsApp і в Facebook загрози.

«Я тебе в клітці буду возити й показувати, як мавпу. Я пишу тобі, щоб ти знав, що у мене претензії саме до тебе. Щоб ти знав, що запитаю саме з тебе. Час твій закінчується, а питати буду дуже жорстко», — йдеться в одному з повідомлень надісланих Горбатюку близько двох років тому.







Горбатюк розповів, що з-за цього він звертався в Генеральну інспекцію. А та, в свою чергу, передала матеріали в поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, але його доля Горбатюку поки невідома. Горбатюк планує звернутися до Генпрокуратури з проханням притягнути повідомлення від Портнова до справи про погрози прокурору Божко.

Журналісти отримали роздруківки повідомлень з телефону ще одного слідчого Генпрокуратури за 2017-й рік. Зараз цей чоловік більше не працює в ГПУ і відмовився коментувати тодішні події. Тому редакція не публікує його імені та прізвища. Втім, достеменно відомо, що тоді він вів розслідування, в якому фігурував Портнов.

Два роки тому у вересні, слідчий отримав наступне повідомлення: «П…р закінчений, я уважно спостерігаю за тобою».

«Слідство.Інфо» звернулося за коментарем до Андрія Портнова — за номером телефону, з якого раніше прокурору Божко надходили погрози. Він відмовився говорити з журналістами, відзначивши лише, що це «чудова історія».

Пізніше Портнов у своєму Telegram підтвердив, що дійсно писав Олександру Божко і в черговий раз розкритикував дії ГПУ: «Друзі, це була саме моя переписка. Листування з прокурором-злочинцем, нахабним, самозакоханим і тупим. І я повторно приєднуюся до всіх слів цього листування за єдиним винятком — прошу Генерального прокурора поширити її і на себе».

Тим часом, правоохоронець Олександр Божко турбуватися за безпеку своєї сім’ї: «Я хвилююся найбільше за свою сім’ю, це моє питання номер один. Як прокурор, слідчий може виконувати свої службові обов’язки на користь держави, боячись за життя і здоров’я своїх рідних?».

Незадовго до публікації статті «Слідство.Інфо» дізналася з власних джерел, Генпрокуратура вирішила забрати розслідування загроз Божко у Державного бюро розслідувань. Тепер це виробництво має вести Служба безпеки України.