Бунт проти поліції в Прилуках. Історія протистоянь городян і «ментів»

В останні дні ЗМІ рясніють повідомленнями про повстання жителів Прилук проти місцевого відділу поліції у зв’язку із загибеллю підлітка Дениса Чаленко.

У Прилуках Чернігівської області вибухнув громадський протест з-за смерті 14-річного підлітка Дениса Чаленко. Три дні обурені бездіяльністю поліції люди стояли під будівлею місцевого райвідділу, палили шини і вимагали справедливого розслідування.

Дениса Чаленко знайшли лежачим між рейками 29 жовтня. У поліції сказали, що хлопчика збив поїзд. Нібито він йшов у навушниках по залізничних коліях, не почув звуку наближається локомотива, а машиніст не встиг загальмувати. Але тільки виявлені на тілі дитини травми ніяк не збігалися з цією версією. За словами батька Дениса, у підлітка підбито обидва ока, надорвано вухо і пробитий череп. Медики, які оглядали тіло на місці НП, сказали, що підліток помер за кілька годин до того, як проїхав поїзд. А помічник машиніста заявив: локомотив хлопця не збивав. За його словами, коли поїзд проїжджав, дитина вже лежав на шпалах.

Жителі Прилук вийшли на акції протесту після того, як місцева поліція відмовилася розглядати інші версії загибелі підлітка, крім нещасного випадку. Незважаючи на травми дитини, слова медиків і свідчення помічника машиніста, кримінальне провадження досі відкрито за статтею «Необережне поводження з транспортним засобом». Батьки Дениса вимагають, щоб справу розслідували як умисне вбивство. До речі, батьків підлітка визнали потерпілими тільки після протестів і підпалу шин під будівлею поліції.

Коли в Прилуках тільки почалися протести, керівник місцевого міськвідділу поліції Олександр Яцик говорив, що «поки даних, які могли б вказувати на насильницьку смерть дитини, немає». Але після резонансу в ЗМІ проти нього ініціювали службове розслідування, а його самого усунули від посади. Справу передали в Головне слідче управління Нацполиции. Приїхав у Прилуки заступник керівника департаменту внутрішньої безпеки Нацполиции Ігор Король запевнив батьків хлопчика, що справу буде розслідувано об’єктивно.

Але крім своєрідною детективної фабули і спроб встановити істину у всій цій історії є ще один цікавий аспект: виявляється, це не перше повстання прилучан проти «стражів порядку», відзначає ZN.UA. І перші, і другі народні хвилювання були викликані загибеллю молодих людей, до яких так чи інакше причетні міліціонери-поліцейські.

Причому перше з відомих мені повстань відбулося в часи, коли його не повинно було бути в принципі. Адже довелося воно на радянську епоху, коли, з одного боку, офіційно панувала ера загального добробуту і справедливості, а з іншого — всі подібні виступи нещадно придушували влади.

Це сталося в період брежнєвського «розвиненого соціалізму». Наша сім’я переїхала до Прилук в 1966 р., коли я пішов у п’ятий клас, і в тому році повстання не було. Сталося воно після того, як ми купили в наступному році будинок у мікрорайоні, який всі називали Кустівці. Назва це неофіційне, принаймні в радянські часи, але досі усіма вживане і дуже давнє.

Ще з часів козаччини там мешкали різні ремісники, і в радянські часи їх теж вистачало. Ці дрібні «промисловці і підприємці» діяли, звісно, в основному підпільно, оскільки тоді будь-який «капіталізм» підпадав під сувору заборону. Їх всіляко переслідувала доблесна радянська міліція. Боротьба з кустовскими «спекулянтами» була безкомпромісною, оскільки цього вимагав сам принцип «розвиненого соціалізму», а чиновники з «білого дому» ретельно стежили за його дотриманням.

Більшість рядового і сержантського складу міліції в радянські часи, як відомо, набиралися з віддалених сіл, тому з населенням міст, в яких вони працювали, ці люди були пов’язані досить слабо. Це були молоді люди здебільшого з не надто високим рівнем освіти і загальної культури, зате повні бажання вирватися з приречених на злидні «колгоспного раю». Для цього вони були готові на все, і здійснити свою мрію їм здавалося простіше в рядах доблесних стражів порядку». А коли так, то, выслуживая своє майбутнє, ці вихідці з глибинки, як правило, по відношенню до кустовским «спекулянтам» участі і сентиментів не виявляли.

Аборигени Кустовцев, втім, як і прилучани в цілому, платили цим, як їх називали, «кугутам» відвертою зневагою, підкріпленим ненавистю, викликаної різного роду експропріаціями, яким вони регулярно піддавалися з боку міліціонерів за завданням радянських «охоронців соціалістичних порядків».

Тому саме кустовчане як радикальні «антирадянські» і стали основною рушійною силою повстання, про який піде мова. При цьому «варти порядку» в Прилуках, очевидно, сильно перегнули палицю в своїх розправи зі «спекулянтами». Тільки цим можна пояснити завзятість і безстрашність, з якими люди під час подальших подій громили міліцію.

Отже, повстання відбулося десь у 1967-1969 роках, точніше сказати, на жаль, не можу. Прилуки — досить великий райцентр. Слава колишнього полкового козацького міста в часи, про які йде мова, тут вже остаточно померкла. Про козацьке минуле нагадували лише порядком обветшавшиее церкви, групка яких височіла в центрі (сьогодні вони вже відреставровані, а тоді робити цього ніхто не збирався, та й не міг), та ще експозиція місцевого краєзнавчого музею, досить непогана як на радянські часи.

Тому, коли почали рити котлован під будівництво універмагу на території колишнього ринку, поруч із центральним парком, і, як виявилося, на старому козацькому цвинтарі, — ніхто з прилучан не заявив жодних протестів. Екскаватор викопував цілі гори козацьких кісток, бульдозери згрібали їх у купи, а вантажівки кудись вивозили. Самому доводилося бачити, як собаки розтягували козачі кістки, а хлопчаки ганяли у футбол черепами своїх славних предків. І «славних прадідів великих правнуки погані» здебільшого ніскільки тим не ніяковіли. Однак у них, десь на рівні стихійного несвідомого, все ж «тлів порох» з козацьких порохівниць.

Одного разу глибокої і сірої восени, десь у жовтні—листопаді, чекаючи на автобус, щоб їхати додому зі школи, я почув, як налякані і розбурхані люди на зупинці говорили, що «лягаві» кого-то замучили до смерті. Люди розповідали прямо-таки жахливі речі: що, мовляв, вбитому перед смертю міліціонери закладали пальці в двері і виламували їх з суглобів і т. п. Правда то була чи ні — стверджувати не беруся.

Швидше за все, це були звичайні фейки, як сказали б в наш час. В автобус людей набилося багато, тому я встав попереду, біля водія, і дивився в лобове скло. Їхати було далеченько, оскільки батьки віддали мене в престижну школу №7, розташовану в центрі, а Кустівці перебували на околиці міста. І ось, ледь автобус минув центр і під’їхав до перехрестя з вулицею, де через квартал зліва стояла будівля міліції, я побачив величезну розлючений натовп, яка перекрила шлях.

Люди розмахували якимись палицями і щось кричали. З місця, де був райвідділ, в небо піднімався широченний і височенний стовп чорного диму, — горіли явно якісь пально-мастильні матеріали, до того ж у великій кількості. Далі проїхати водієві не вдалося, і він повернув автобус на сусідню вулицю. Так він їздив і в подальшому не менше тижня.

Будинки в цей, або, скоріше, на наступний день я почув офіційну версію подій. Її повідомив батько, який працював тоді директором пермського радгоспу «Прилуцький» і вхожа до керівництва міста. За цією версією, на танцях побилися два хлопця, і їх обох забрали в міліцію. Там одному з них стало погано, а нерозторопні міліціонери забили тривогу, коли він вже вмирав, тим більше, сталося це вночі.

Викликані занадто пізно лікарі нічим не змогли допомогти. Розтин показав, що у потерпілого була якась давня хронічна хвороба мозку, і удар, отриманий ним у бійці, спричинив за собою смерть. Так воно було чи ні, судити не беруся, адже всім відомо, що наші доблесні «правоохоронці», трапляється, і в наші дні не зупиняються перед застосуванням сили до затриманих.

Між тим прилучанам, особливо місцевим «промисловцям і підприємцям», ненавидевшим лютою ненавистю радянську міліцію в особі наділених владою, як вони говорили, «тупуватих кугутов» у міліцейських погонах, за її постійні переслідування, правда і не була потрібна. Виявляється, гніт тлів вже давно, і смерть хлопця у міськвідділі лише спровокувала вибух.

Загиблий хлопець був з Кустовцев. Перед похоронами, які повинні були відбутися на місцевому кустовском кладовищі, похоронна процесія зробила великий гак і демонстративно пройшла по вулиці, на якій стояв будинок міськвідділу міліції. Після похорону, на яких, судячи з усього, в траурних промовах і виступах люди втілювали накопичився за роки гнів на проклятих лягавих», процесія повернулася під вікна міліції. Тут стихійний мітинг продовжився. Натовп на той момент зібралася вже величезна.

Люди, серед яких було багато сусідів та інших кустовчан, бачачи горе рідних покійного, почали викрикувати погрози на адресу міліціонерів. Натовп раззадорилась не на жарт, і в цей момент, як розповідали очевидці, бабуся постраждалого кинула камінь у бік міліції. Після цього розлючений натовп, розібравши навколишні паркани і озброївшись хто чим міг, пішла на штурм ненависного установи. Ворота і паркан навколо будівлі міліції були знесені, загорілися автомобілі та мотоцикли в гаражах.

Натовп, увірвавшись у приміщення, рознесла все, що потрапило під руку, обдерла стіни і списала їх ненормативними епітетами на адресу «лягавих». Люди виносили на подвір’я купи паперів і спалювали їх. Самим же «правоохоронцям вдалося втекти на другий поверх і забарикадуватися там. До місця події прибували все нові групи повстанців. Нам, школярам, вчителі суворо заборонили навіть наближатися до місця подій, але найвідчайдушніші з нас, звичайно, проігнорували цю заборону і потім з гордістю розповідали, як брали участь у спалюванні «ментовських» мотоциклів і исписывании лайкою стін міліцейської резиденції.

Близько тижня, а то й довше розбурханий натовп тримала в облозі міліціонерів, які засіли на другому поверсі будинку. Що примітно, за квартал від місця перебувало будівлю райвідділу міліції, але його ніхто не чіпав, громили тільки міськвідділ. Застосувати зброю ніхто з міліцейського начальства не наважився, можливо, небезпідставно побоюючись, що в такому випадку повсталі і самих міліціонерів можуть порішити. Досить швидко прибули високопоставлені міліцейські представники з самого Києва, включаючи висококваліфікованих медиків. Однак їх заяв і висновків ніхто з повстанців не вірив.

І тільки з часом стихійний бунт, який, як писали в радянські часи історики, не мав програми і був неорганізованим, поступово пішов на спад. Адже розгромивши (правда, не до кінця) ненависне установа, люди дійсно не знали, що робити далі. А серед них було чимало переодягнених кадебістів. Кадебісти також фотографували людей з верхніх поверхів навколишніх двоповерхівок.

Тому коли гнів людей затих і вони розійшлися, почалися арешти. Хапали тихо і без шуму. Відкритого судового процесу також не було. А посадили багатьох, та деяких — надовго. Нашій сусідці, матері двох маленьких дітей, тільки, так би мовити, за участь у масовках дали сім років. Пояснювали повстання, як завжди, підступними підступами «клятих імперіалістів», які всі, виявляється, підготували заздалегідь, правда, незрозуміло, як же було з загиблим. Але це вже деталі. Навіть називали ватажків, їх, як повідомляли офіційні особи, «взяли» десь на іншому кінці Радянського Союзу.

Найбільш примітна та дещо незрозуміла особисто для мене в цій історії позиція наших істориків та причетних до діяльності засобів масової комунікації. Вона їх, виявляється, як правило, не особливо цікавить. Більшість тих, кому я розповідав, зацікавлено слухали, але цим все і обмежувалося. А адже ще живі учасники згаданих подій. Навіть багато хто з тих, кому довелося понести покарання, ще живі, хоча це люди вельми поважного віку. І вони ще могли б багато розповісти про Прилуцькому повстання другої половини 1960-х років проти «народної» радянської міліції і влади зразка «розвиненого соціалізму».

Автор: Василь Балушок; ZN.UA