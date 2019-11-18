«Слуги народу» потрапили під шквал критики з-за потурання «евробляхерам»

Законопроекти «слуг народу», що пропонують ще одну порцію поступок «евробляхерам», розкритикували експерти. На їхню думку, вони створюють нерівні умови.

Мова йде про проекти №2342 і №2345, які вніс у Раду нардеп від «Слуги народу» Олексій Ковальов, повідомляє «Сьогодні«. Вони дають власникам авто ще одну відстрочку розмитнення на 180 днів і зменшують акциз. При цьому з 1 січня 2021 року акциз на транспортні засоби пропонують скасувати.

Але у експертів до пропозицій є питання. Вони вважають, що документи порушують права тих, хто вже розмитнив свої авто. «Коли авто на іноземній реєстрації дали можливість розмитнити зі знижкою акциз на 50%, свої автомобілі розмитнили понад 200 тис. українців. Тепер акциз хочуть зменшити ще більше. Виходить, всі, хто розмитнив автомобілі раніше, поспішили», – йдеться у публікації.

Друге зауваження – в один рік будуть діяти дві різні ставки акцизу. Віковий акциз скасують лише на 180 днів. Решта півроку він буде діяти, хоча з 1 січня 2021 року акциз на авто пропонують зовсім скасувати.

Але якщо влада не робить кроків до компромісу, то навіть цей закон підійде, вважає один із засновників громадської організації «Доступне авто» Михайло Катрук.

«Скасування акцизу на авто вимагають все. Але починати з скасування штрафу та вікового коефіцієнта – не дуже хороший варіант. За останні три роки законодавство тричі мінялося. Відповідно, є суспільне невдоволення, тому що виходить так, що одні люди розмитнили за одними правилами, а через деякий час можна вже за іншими правилами. Тому я підтримую позицію, що правила повинні бути однакові для всіх громадян і діяти на постійній основі», – сказав Катрук.

Тому, на його думку, слід скасувати коефіцієнт віку, але на постійній основі, або ж відразу скасувати акциз на ввезення автотранспорту.