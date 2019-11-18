У Києві затримали трьох молодиків, які жорстоко побили охоронця (відео)

Столичні правоохоронці затримали трьох молодих людей, які на минулому тижні жорстоко побили охоронця супермаркету на вулиці Ярославській . Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

У поліції уточнили, що чоловік досі знаходиться у реанімації. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий.

“Правоохоронці опитали свідків правопорушення, відпрацювали прилеглу територію і відео з камер спостереження. Ми встановили, що чоловік знаходився на робочому місці, як до нього почала чіплятись компанія молодих людей напідпитку, серед яких була одна дівчина. Один з зловмисників вдарив охоронця по обличчю, після чого разом з двома своїми товаришами почав його бити доти, доки останній не впав на підлогу непритомним”, – повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.