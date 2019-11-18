У Маріуполі невідомі у балаклавах увірвалися у порт і підпалили судно

У Маріуполі четверо невідомих у балаклавах увірвалися у порт і підпалили риболовецьке судно, пришвартоване біля причалу

Як повідомляє поліція Донеччини, це сталося 16 листопада

Зясувалося, що о 3:20 годині ранку до вказаного судна увірвалися троє невідомих чоловіків у балаклавах. Вищевказані особи не були озброєні, однак у словесній формі погрожували матросу, який знаходився на судні підпалити майно. Після чого, зловмисники вивели чоловіка з плавзасобу, облили судно паливом та підпалили. Скоївши злочин усі троє втекли з місця події.

Зараз тривають оперативні заходи із встановлення та затримання осіб, які вчинили даний злочин.

За фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.