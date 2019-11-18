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Названы лучшие фильмы десятилетия

18.11.2019

Рейтинг носит субъективный характер.

Журнал Time опубликовал список самых главных картин десятилетия. Их выбрала кинокритик Time и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек. Она выбрала десять фильмов, премьера которых состоялась в период с 2010 по 2018 год, передает  Корреспондент.

Создательница «списка лучших» отмечает, что рейтинг отображает исключительно ее субъективное мнение. Захарек также обошла стороной нашумевшие релизы.

Список лучших фильмов десятилетия от Time:

  • Где-то, София Коппола, 2010 год
  • Пещера забытых снов, Вернер Херцог, 2011 год
  • Меланхолия, Ларс фон Триер, 2011 год
  • Перед полуночью, Ричард Линклейтер, 2013 год
  • Феникс, Кристиан Петцольд, 2014 год
  • Джон Уик, Чад Стахелски и Дэвид Литч, 2014 год
  • Сельма, Ава ДюВерней, 2014 год
  • Лунный свет, Барри Дженкинс, 2016 год
  • Затерянный город Z, Джеймс Грэй, 2017 год
  • Рома, Альфонсо Куарон, 2018 год

 

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