Названы лучшие фильмы десятилетия

Рейтинг носит субъективный характер.

Журнал Time опубликовал список самых главных картин десятилетия. Их выбрала кинокритик Time и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек. Она выбрала десять фильмов, премьера которых состоялась в период с 2010 по 2018 год, передает Корреспондент.

Создательница «списка лучших» отмечает, что рейтинг отображает исключительно ее субъективное мнение. Захарек также обошла стороной нашумевшие релизы.

Список лучших фильмов десятилетия от Time: