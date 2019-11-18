Названы лучшие фильмы десятилетия

Рейтинг носит субъективный характер.
Журнал Time опубликовал список самых главных картин десятилетия. Их выбрала кинокритик Time и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек. Она выбрала десять фильмов, премьера которых состоялась в период с 2010 по 2018 год, передает Корреспондент.
Создательница «списка лучших» отмечает, что рейтинг отображает исключительно ее субъективное мнение. Захарек также обошла стороной нашумевшие релизы.
Список лучших фильмов десятилетия от Time:
- Где-то, София Коппола, 2010 год
- Пещера забытых снов, Вернер Херцог, 2011 год
- Меланхолия, Ларс фон Триер, 2011 год
- Перед полуночью, Ричард Линклейтер, 2013 год
- Феникс, Кристиан Петцольд, 2014 год
- Джон Уик, Чад Стахелски и Дэвид Литч, 2014 год
- Сельма, Ава ДюВерней, 2014 год
- Лунный свет, Барри Дженкинс, 2016 год
- Затерянный город Z, Джеймс Грэй, 2017 год
- Рома, Альфонсо Куарон, 2018 год