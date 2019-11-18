Панда Бий Бий назавжди відлітає з Вашингтона в Китай

Подорожувати на свою історичну батьківщину чотирирічний панда Бий Бий буде на приватному літаку Boeing 777F, який називається Panda Express.

Чим викликаний терміновий від’їзд Бей Бея? Справа в тому, що всі панди в світі належать Китаю. Країна не віддає панд назавжди, а лише здає в оренду. Угода між Смитсоновским зоопарком і Китаєм передбачає: всі дитинчата, що народилися в цьому американському зоопарку, повинні переїхати в Китай у віці чотирьох років. Бий Бий народився в зоопарку в 2015 році, а значить, йому пора відлітати.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Смітсонівський національний зоопарк у Вашингтоні (округ Колумбія) вже тиждень проводить заходи для тих, хто хоче особисто попрощатися з улюбленим пандою. У минулі вихідні склалося враження, що побажати щасливої дороги Бей Бею зібралися його шанувальники з усієї країни.

Персонал зоопарку невтомно демонструє відео найцікавіших моментів американського періоду життя Бей Бея.

З 30 кілограмами бамбука летіти не так сумно

Директор вашингтонського ZOO Стів Монфорт з сумом констатував, що Бий Бий є частиною великої родини зоопарку. Адже, за словами директора, вся команда не тільки дбала про Бей Бее і спостерігала за його дорослішанням, але і вчилася у нього доброті.

Фахівці, які супроводжують панду під час його перельоту на приватному літаку Panda Express, будуть пригощати Бей Бея його улюбленими стравами. На борт вже доставили 30 кілограмів бамбука і воду.

Угода між Смитсоновским національним зоопарком і Китаєм є частиною програми по збереженню панд, які внесені Міжнародним союзом охорони природи в список «вразливих» видів. У дикій природі сьогодні налічується всього близько 1800 панд.

За матеріалами CNN

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