Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, який був учасником справи про імпічмент президента США Дональда Трампа, особисто наполягав, що Україна нібито розв’язала війну.

Про це розповів відомий російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв’ю «Брехня путінського режиму».

Зокрема, він розповів, звідки виникли Формула Штайнмайера і обов’язки України відступити в трьох місцях на лінії зіткнення.

«Виявляється, Єрмак підписав від лінії України такі угоди 12 липня і 2 вересня на контактній групі.

Волкер розповідав фантастичну річ: особисто Єрмак дуже довго і наполегливо їм розповідав, що це Україна була винна у війні, Порошенко – партія війни, і для переконань він вдавався до таких прийомів, виймав з кишені, мало не зі сльозами на очах, якісь фотографії людей, яких він оголошував своїми родичами«, – заявив Він.

За його словами, як з’ясувалося, жодних загиблих родичів у помічника Зеленського не було. А на контактній групі він розповідав, як ненавидить Петра Порошенка, ніколи йому не пробачить їх загибель, і що особисто вважає його винуватцем смерті, а не президента РФ Володимира Путіна».

«Для мене це остання ланка, яке стало на всю цю мозаїку зради українського керівництва.

Тобто Єрмак – так поводитися з такими ГБшными прийомами, це як Путін приблизно так само вербував Буша. Для мене абсолютно очевидно, що Андрій Єрмак – свідомо діючий агент путінського режиму.

Ось ці чотири людини – найвище українське керівництво: бандит Коломойський, його адвокат Богдан, Єрмак, відпрацьовує інтереси Кремля і, може бути, невинний дурник або прекрасно грає таку роль актор Зеленський.

Ця четвірка підставила Україну«, – резюмував він.