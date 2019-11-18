Луценко заявив, що відмовив Зеленському і Порошенко в арешті телеканалів

Колишній генпрокурор Юрій Луценко стверджує, що вже відмовив двом президентам (Порошенко і Зеленському) в арешті телеканалів.

“Я відмовив обом президентам в арешті різних телеканалів”, – заявив Луценко.

Мова йде про Порошенка і Зеленском: “І Зеленському також. При інших президентах я генпрокурором не працював”.

Луценко не сказав прямо, про яких саме каналах йде мова: “Я думаю, що все добре, тому який сенс робити рекламу каналах? З моєї точки зору, будь-які наїзди, тим більше арешти, зміни власників, передача керування великих телеканалів, інакше як за державну зраду неможливі”.

Але на уточнююче питання журналіста – “тобто я правильно розумію – Порошенко хотів арешту “плюсів”, а Зеленський хотів заарештувати “112 канал”?” – відповів: “Рома, ти вже на півдорозі до генпрокурора. Розумієш майже правильно, залишилося тільки відновити закон про те, що генпрокурором можна бути без юридичної освіти”.