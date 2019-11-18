Тотальні перевірки, мільйонні штрафи, чорний список СБУ. Як в Україні будуть посилювати фінансовий моніторинг

Гроші українців не дають спокою владі. На початку листопада парламент прийняв у першому читанні законопроект №2179, який істотно посилює фінансовий моніторинг.

Про це йдеться в сьогоднішній публікації видання «Країна».

Приміром, жорсткіше перевіряти всі операції з готівкою, перекази за кордон в офшори, а також транзакції політиків і їхнього оточення. Бухгалтери, аудитори, нотаріуси банкіри і навіть ріелтори повинні будуть взяти під особливий контроль всіх своїх клієнтів. А, якщо пропустять «сумнівну операцію», їм самим загрожують величезні штрафи — від кількох сотень тисяч гривень до 170 мільйонів. Все це робиться нібито в рамках боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

На контролі поставлять СБУ, права якої в новому проекті суттєво розширили. Так, Служба безпеки зможе вести самостійні розслідування і формувати чорні списки «посібників тероризму» з усіма витікаючими наслідками — арештом активів і блокуванням операцій.

Причому, навіть якщо з’ясується, що СБУ «помилилася», підозри з вас знімуть (і, відповідно, розморозять банківські рахунки) не раніше, ніж силовики визнають, що зробили промах і не дадуть відмашку банкірам або бухгалтеру. І це відкриває небачені перспективи перед контролерами, адже вони з легкістю можуть заблокувати буквально будь-яку угоду на мільйони доларів і точно так само «розблокувати» її за «скромну винагороду».

Ризикує не тільки бізнес, але й пересічні українці, адже якщо зараз фінмоніторинг найчастіше — проста формальність, то з прийняттям нового закону довести, що гроші «чисті», буде набагато складніше.

«Навіть якщо ви мене запитаєте, чисто з цікавості, скільки податків треба заплатити, якщо купувати квартиру за мільйон доларів, то я про вашому питанні повинна буду повідомити Мінфін, якщо знаю, що у вас немає таких доходів», — відзначає член Спілки аудиторів України Світлана Сірко.

Фінмоніторинг по-новому

Законопроект №2179 був розроблений в рамках міжнародних зобов’язань нашої країни щодо протидії відмивання доходів і фінансуванню тероризму. Цей пункт також є в розпорядженні Кабміну від 2017 року. А в 2018 році у Раді з’явився проект №9417. Але до його прийняття руки у колишньої влади так і не дійшли.

Правда, фінмоніторинг в Україні вже є, і він регулюється іншими законодавчими актами. Наприклад, потрібно звітуватися по ряду операцій на суму від 150 тисяч гривень, транзакціях з іноземними контрагентами та ін. Система фінансового моніторингу діє ще з 2002 року і поступово критерії «відсіву» клієнтів посилюються.

«На поточний момент процес фінансового моніторингу всіх банків в Україні побудований на використанні ризик-орієнтованого підходу. Це означає, що обслуговуючий банк зобов’язаний на постійній основі здійснювати аналіз фінансових операцій з метою виявлення тих, які не відповідають фінансовому стану клієнта або суті його діяльності або якщо економічна доцільність операції відсутня. Всього обов’язкових ознак 17, ми не можемо говорити подробиць , це таємниця финминиторинга і не підлягає розголосу», — розповів співзасновник monobank Олег Гороховський.

Втім, контроль все ще не є тотальним, як того домагаються влади. Як зазначено в пояснювальній записці, процес імплементації європейського законодавства в українське все одно не повністю завершено.

У Зе вирішили не піднімати старий проект з архіву, а розробити, як зазначено в пояснювальній записці, «аналогічний». Зрозуміло, що по ходу його трохи «удосконалили». «На 90% списали з закону, які є, решту додали, при цьому занадто деталізувавши текст і технічно його не виписавши. Якщо говорити простіше, проект написаний так, то практично будь-якого суб’єкта за будь-яку діяльність можна буде підвести під порушення фінмоніторингу», — говорить голова адвокатської компанії «Кравець та партнери» Ростислав Кравець.

На цей же недолік вказали у Головному науково-експертному управлінні ВР. Як йдеться у його висновках, з урахуванням того, що багато норм проекту повторюють норми чинного закону, доцільніше було б внести зміни в існуюче законодавство, ніж приймати новий документ.

Але при цьому деякі важливі деталі законодавці упустили. Скажімо, на думку Головного науково-експертного управління, в список тих, хто зобов’язаний проводити фінмоніторинг, варто було б включити продавців віртуальних активів, скажімо, криптовалют. Адже через них зараз також можна відмивати кошти і фінансувати тероризм. Також вказується на розмитість формулювань, що не виключає їх двоякого трактування. Всього зауважень Головного науково-експертного управління Ради— на 22 аркуша.

Перевірять грошові перекази і операції з готівкою

В цілому всі нововведення, які є в новому проекті, можна умовно розділити на «спрощення» та «ускладнення». Правда, перше не так багато. Серед них, наприклад, можна відзначити збільшення нижнього порогу по сумі «сумнівних» операцій, що підлягають перевіркам. Зі 150 тисяч його збільшать до 400 тисяч гривень. Також замість нинішнього списку з 17 ситуацій для моніторингу пропонується залишити чотири. Перевіряти будуть:

операції з готівкою, а це будь зарахування на банківські рахунки і перекази. Причому, тут гранична сума для клієнтів, які роблять перекази без відкриття рахунку, вже набагато нижче — 30 тисяч гривень (але вона все одно вище чинного обмеження в 15 тисяч)

перекази за кордон

операції з офшорами, країнами з низьким рівнем фінмоніторингу по стандартам FATF

операції політично значимих осіб та їх оточення

Щоб зрозуміти, чи належить операція до «чорного списку», представники первинного фінмоніторингу, а це нотаріуси, банкіри, аудитори, бухгалтери, податкові консультанти (їх включили в список осіб, зобов’язаних проводити фінмоніторинг, вперше), ріелтори, страховики, оператори лотерей та ін., повинні будуть перевірити всі документи, «пробити» клієнтів по базах, встановити наскільки легальні засоби, хто є кінцевим бенефіціаром компанії, хто одержувач грошей і пр. тобто, як зазначено в пояснювальній записці, вводиться «ризик-орієнтований підхід» до всіх операцій.

І, якщо результати перевірки здадуться інспекторам сумнівними, потрібно терміново «сигналізувати» відповідним органам. При цьому, як відзначає керуючий партнер АО «Радзієвський та Ярий» Юрій Радзієвський, «якщо суб’єкт первинного моніторингу вважає операцію ризикованою, то може доповісти про неї незалежно від граничної суми». Тобто, якщо ви прийдете до ріелтора з валізою грошей, але без податкової декларації, замість того, щоб підшукати вам квартиру, він пустить вас за схемою жорстких перевірок.

У закон про НБУ пропонується внести зміни, згідно з якими з-під банківської таємниці виводиться, наприклад, інформація про експортно-імпортні операції підприємств. Також банки будуть зобов’язані давати НАБУ повну інформацію по рахунках і операціям своїх клієнтів і приватних осіб і компаній.

За чинними нормам сумнівні операції також вимагають реакції. На початковому етапі їх просто зупиняють — до з’ясування обставин. А найчастіше багато перевіряючі просто закривають очі на «дрібні нестиковки».

Але буде по-іншому. І тут починаються ускладнення, якими рясніє новий проект.

«Новий законопроект пропонує більш жорстку санкцію: моментальну заморожування активів, як тільки вони будуть виявлені на первинному рівні», — говорить Радзієвський.

Штрафи — до 170 мільйонів

Окреме нововведення — більш жорстке відстеження грошових переказів. Це хочуть робити для запобігання, виявлення та розслідування випадків відмивання грошей, — йдеться в пояснювальній записці. Усі платіжні системи повинні будуть супроводжувати всі грошові перекази повною інформацією про платника і одержувача коштів, а також встановлювати якісь «обмежувачі» для протидії маніпуляції з грошима. Тобто, наприклад, якщо бухгалтер буде розкидати співробітникам «сірі» зарплати по банківських картах або висилати гроші перекладом фрілансерам, він вже ризикує потрапити під ковпак перевіряючих.

У Раді також хочуть змусити представників фінмоніторингу працювати краще. Адже не секрет, що нинішні перевірки часто — проста формальність.

Для цього придумали цілу систему драконівських штрафів. Так, за неналежну перевірку політиків та пов’язаних осіб загрожує штраф до 340 тисяч гривень, за порушення вимог відмовитися від встановлення ділових відносин з підозрілим контрагентом – до 850 тисяч, за порушення порядку заморожування / розморожування активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням – до 1,7 млн гривень.

Фінустанова, яку викриють у неналежній організації та проведенні первинного моніторингу, ризикує заплатити рекордну суму в 170 млн гривень. Рядові інспектори — до 34 мільйонів.

Штрафи будуть і для тих, кого будуть перевіряти — громадян і бізнесу. Так, за ненадання або надання неправдивої інформації органи фінмоніторингу можуть виписати штраф до 850 тис. гривень. У таку ж суму автори проекту оцінили і недопущення інспектора до перевірки.

«Звичайно ж, це верхня межа штрафу, його остаточна сума буде визначатися сумою збитку, тяжкістю порушення. Але такі високі «стелі» дають величезний простір для корупційної бухгалтерії і шантажу бізнесменів з боку органів фінмоніторингу і силових структур», — говорить Радзієвський.

Також перевіряючі можуть побудувати дохідну схему на списуванні штрафів. «Органам фінмоніторингу пропонується надати право зменшувати нараховані штрафи на 50% з метою заохочення виконання вимог закону» – цікаво, як вони будуть його використовувати», — іронізує Радзієвський.

Експерти кажуть, що багато бухгалтери або нотаріуси стануть просто відмовлятися від частини клієнтів або ж істотно підвищать ціни на свої послуги.

«У проекті написано — бухгалтер аудиторська та бухгалтерська фірма повинні проводити фінансовий моніторинг клієнтів при наданні податкових консультацій. Виняток становлять бухгалтери, які є працівниками підприємства. Поясню простими словами те, що там написано. Побутова ситуація. Я і ви — сусіди. Ви знаєте, що я бухгалтер. Ви зустрічаєте мене на вулиці і питаєте: не можеш підказати, скільки податків повинні утримувати з моєї зарплати?». Сьогодні я вам відповім — мінімум, 19,5%. А ось після прийняття цього закону я вже так просто вам це сказати не зможу. Тому що відповідь на це питання буде моєю податковою консультацією, а я на вас не працюю. А тому я мушу попросити у вас паспорт і код, перевірити, чи є ви ФОП, не є ваші родичі публічними особами, запросити вас в офіс заповнити купу паперів. Про те, що цей законопроект знищить послуги бухгалтерів, оформлених як ФОП, і говорити не доводиться. Та й більшості бухгалтерських фірм. Тому що штрафи за порушення — до 510 тисяч гривень. І критерії, коли застосовувати 340 тисяч, а коли 510 тисяч відсутні. А на практиці наші орави застосовують штрафи за найвищими ставками», — написала на своїй сторінці в Facebook член Спілки аудиторів України Світлана Сірко.

Банкіри поки коментують законопроект обережно. «Спрогнозувати, як зміниться фінансовий моніторинг в банках складно, оскільки, по-перше, законопроект 2179 є не першим, який за останні кілька років обговорюється в банківських колах, по-друге , багато чого залежить від постанови НБУ (або змін в діючий документ), яке буде прийнято в рамках нового закону», — говорить Гороховський.

СБУ і її «помилки»

До боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму хочуть залучити СБУ. У новому проекті права Служби безпеки істотно розширили, — каже Радзієвський.

«Деякі кроки – цілком логічні. Наприклад, розширюється базове поняття «фінансування тероризму». Якщо сьогодні цей пункт передбачає передачу грошей чи інших активів терористові саме на вчинення чи підготовку теракту / створення групи і т. д., то в новій редакції під «фінансуванням» хочуть розуміти передачу коштів на будь-які цілі. Інша справа, що тепер ця норма зробить для силовиків ще простіше «підвішування на гачок» «здатних домовитися» підприємців, яким в якості «профілактики» «шиють» статтю», — зазначає юрист.

Також СБУ буде формувати свої «чорні списки» сумнівних громадян і компаній. «При цьому для такого рішення спецслужбі не знадобиться навіть відкривати кримінальне провадження за відповідною статтею Кримінального кодексу», — зазначає Радзієвський.

Попадання в «чорний список» СБУ — це автоматичне блокування всіх активів.

«На «радари» СБУ можуть потрапити не тільки самі фігуранти, але і компанії або фізичні особи, імена або назви яких схожі на імена потенційних терористів і їхніх пособників», — говорить Радзієвський.

Можливість помилки СБУ у законопроекті також передбачено. На цей випадок пропонується розморожування активів. Але не відразу, а лише після того, як силовики повідомлять про непорозуміння в органи фінмоніторингу. І навіть на цьому, як вважають експерти, силовики цілком можуть побудувати доходу схему — спочатку «помилково» вносити людей або компанії в чорний список, а потім оперативно знімати всі підозри, але вже за гроші (або, скажімо, готовність співпрацювати).

«Причому, банкрутство або реорганізація юрособи вже не врятує від відповідальності за терористичні злочини. Правоохоронці зможуть залучати їх правонаступників», — зазначає Радзієвський.

Тим більше, що правоохоронцям збираються включити зелене світло в справі боротьби з відмиванням грошей, скажімо, вони зможуть отримувати спрощений доступ до документів і речей навіть без участі власника. Для цього потрібно заявити лише про «ймовірність загрози», не надаючи суду жодних аргументів. Причому, пропонується заборонити публікацію постанови з ідентифікаційними даними про виїмку в реєстрі судових рішень, так що теоретично не може не дізнатися ні сам підозрюваний, ні його адвокат.

Національна асоціація банків України вважає, що проект потребує доопрацювання до другого читання, так як містить багато неоднозначних, оціночних і суб’єктивних положень, які ускладнять застосування закону на практиці». Зокрема, на думку асоціації, потрібно переписати положення про проведення незалежних перевірок, обов’язки суб’єктів первинного фінмоніторингу, процедур заморозки активів і зупинення фінансових операцій, розміри штрафів та ін. Але прислухаються депутати до цих зауважень — поки неясно.