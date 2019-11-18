Йованович: корупція робить українських лідерів уразливими для Росії, і народ це розуміє України

Хабарництво тісно пов’язано з безпекою, тому що корумповані чиновники уразливі для Москви.

Про це заявила Марі Йованович, виступаючи перед конгресом США, передає «Цензор.НІ» з посиланням на опубліковану Washington Post стенограму.

Вона назвала корупцію в Україні радянською спадщиною.

«Корупція робить українських лідерів уразливими для Росії, і український народ це розуміє.

Ось чому вони почали Революцію гідності в 2014 році, вимагаючи бути частиною Європи, вимагаючи трансформації системи, вимагаючи жити під владою закону«, — зазначила Йованович.

На її думку, у цьому збігаються інтереси України і США.

«Корумповані лідери за своєю природою менше заслуговують довіри, в той час як чесне і відповідальне українське керівництво робить американо-українське партнерство більш надійним і більш цінним для Сполучених Штатів.

Рівне ігрове поле в цій стратегічно розташованої країні, що межує з чотирма країнами НАТО, створює середовище, в якій бізнесу США легше торгувати, інвестувати та одержувати прибуток.

Корупція також є проблемою безпеки, тому що корумповані чиновники уразливі для Москви«, — підкреслила екс-посол.

Вона закликала допомогти Україні перетворитися на правову країну, тому що це «в інтересах національної безпеки Америки».

Йованович впевнена, що підігравання корупційним інтересам українських чиновників небезпечно для США, так як «розширює ігрове поле для таких автократів, як президент Путін».