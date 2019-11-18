Арешти у справі Укрексімбанку тільки починаються, наступною стане Руда

Скандал в державному Укрексімбанку може не обмежиться арештом його голови правління Олександра Гриценка, який стався у суботу, 16 листопада.

Джерела близькі до правоохоронних органів повідомляють, що наступною може бути затримана і відправлена в СІЗО член правління Ексіму — Вікторія Руда.

Вона відповідала в банку за справи колишнього президента Петра Порошенка, точніше — за його злочинні схеми через спільників. У тому числі і в історії з реструктуризацією кредиту порошенківськоі корпорації «Богдан» під 0,1% річних. Розслідування на цей рахунок вже ведеться, справа назвали по імені керівника «Богдан» Олега Свинарчука-Гладковського.

Зловживання наявності, адже процентна ставка не просто пільгова, а відверто корупційна. Вона не піддається поясненню з економічної точки зору, і поруч не стояла навіть з облікової ставки Нацбанку зниженою до 15,5%, що служить орієнтиром для вартості гривневих ресурсів у країні. Звичайно ж умови реструктуризації дуже невигідні Укрексімбанку і наносять йому фінансовий збиток, а значить і шкоду державі.

Хоча Олександра Гриценка заарештували у справі про виведення грошей через медіа-холдинг Сергія Курченко — УМХ. Однак з нього будуть вибивати свідчення відразу з кількох історій. В тому числі і по «Богдану», так що обшуки, виїмки документів і затримання тільки починаються.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro