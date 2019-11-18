Стрілянина у Каліфорнії: загинула родина з п’яти осіб

У приватному будинку в Сан Дієго (Каліфорнія, США) внаслідок стрілянини загинули п’ятеро членів однієї родини, серед них – троє дітей, ще одну дитину поранено.

У Сан Дієго в будинку знайшли застреленими трирічного хлопчика, 29-річну жінку та 31-річного чоловіка.

Там було ще троє дітей з вогнепальними пораненнями – п’ятирічного та дев’ятирічного хлопчиків лікарям не вдалося врятувати, а 11-річний хлопчик вижив, хоча його стан тяжкий.

У стрілянині поліція підозрює батька. Попередньо – він вбив свою дружину та дітей, а потім застрелився.

На місці трагедії знайшли пістолет.