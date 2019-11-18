У ВСУ підтвердили факт передачі РФ українських катерів. Судна направляються до Одеси

Українські катера “Нікополь”, “Бердянськ” і буксир “Яни Капу” прямують додому.

Про це повідомили в прес-службі ВМС ЗС України.

“18 листопада в акваторії Чорного моря розпочався процес передачі українських катерів “Нікополь”, “Бердянськ” і буксира “Яни Капу”. На даний момент українські буксири “Титан”, “Гайдамаки” та рятувальне судно “Сапфір” разом з катерами і буксиром почали рух у бік материкової України”, – повідомляється в заяві.

У МЗС РФ також підтвердили факт передачі. Про це з посиланням відомство повідомляє “Комерсант”.

Передача відбулася в нейтральних водах поблизу Керченської протоки. Зараз всі три судна направляються до Одеси.