Ботсад Парижа заполонили гігантські світяться скульптури

Величезні китайські ліхтарі для експозиції Ocean en voie d illumination виготовлені майстрами з міста Цзигун, що в китайській провінції Сичуань.

Обтягнуті шовком скульптури підсвічені тисячами світлодіодних ламп. Легкі конструкції досягають 10 метрів у висоту і 30 метрів у довжину. Вечорами неосяжні світяться косатки, восьминоги, риби-клоуни, раковини (і не тільки) занурюють старовинний ботанічний сад в атмосферу чарівництва і таємниці.

Виставка з екологічним підтекстом

Але організатори виставки переслідують не тільки естетичні цілі. Паралельно вони хочуть звернути увагу громадськості на проблему вразливості океанів перед обличчям зміни клімату.

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Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



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Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

У минулому році подібні гігантські ліхтарі-скульптури залучили в ботанічний сад, якому 400 років, 370 000 відвідувачів. Національний музей природної історії, до якого відноситься сад, вирішив побити торішній рекорд відвідуваності експозиції. На цей раз тут виставлено ще більше вражаючих експонатів.

Нова виставка знову обіцяє стати на два місяці однією з головних туристичних визначних пам’яток міста.

Популярна експозиція створена у співпраці з China Lights Festival.

За матеріалами Reuters

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