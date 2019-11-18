…де Нас нема – там погано?

Цей чудовий перл Про.. Чувакина з групи «Ленінград» нагадав мені про те , “як гартувалася сталь”

Так у 1948 році Самим сильним релігійним почуттям, як моїх, так і моїх приятелів, були Любов до товариша Сталіна, Радянський патріотизм і колективізм. Будь-яка особистість нами оцінювалася, в першу чергу, в альтернативі «Наш – Не наш». До категорії «Не наші» ставилися буржуї, білі, німці, дармоїди, шпигуни і їх аналоги. «Наші» – пролетарі всіх країн, радянська армія і розвідники.

«Не наші» – погані, «Наші» – хороші.

“У боротьбі за справу Леніна – Сталіна будьте готові!” – “Завжди готові!” – щиро раділи ми.

Будь-які відступи від цієї святої правоверности розцінювалися як Зрадницькі.

Здавалося очевидним, що, при необхідності, безумовно, слід померти за непорушність або розширення кордонів Батьківщини. Багато мої друзі того часу навіть мріяли прийняти смерть під тортурами Ворога. Питання про доцільність такого вибору не ставилося, серйозно обговорювалося і стверджувалося колективна думка – хто витримає тортури ворога, а хто – ні.

Для нас були аж ніяк не анекдотичними, але самими справжніми героями кіношні розвідники, партизани, Пархоменко, Чапаєв…

Про закордон знали, що там:

– мріють напасти на СРСР, для чого безмірно озброюються,

– пригнічують негрів,

– напівголодних робочих б’ють спеціальними палицями,

– продукти не продають, як годиться – в магазинних кульках, але, щоб здерти з трудящого три шкури – в дорогих упаковках,

– зло сміються при годуванні бідняків равликами, жабами або живими устрицями,

– нещасних жінок змушують фотографуватися напівоголеними для задоволення збочених буржуїв.

Але все ж хоча і були впевнені, що поміщиків за кордоном скоро виженуть колгоспники під керівництвом активних комуністів, при самому багатому уяві ні в кого з нас не вистачало уяви про можливості аншлюсу в європейському напрямку.

Чесноти: Дружба, Любов, Чесність були для нас рангом нижче Патріотизму, а такі категорії, як Честь, Благородство, Принциповість здавалися підозрілими, і якимись не Нашими, хоча, звичайно ж, у товариських стосунках інтуїтивно цінувалися.

www.proza.ru/2010/01/09/225

А що зараз?

По суті що-небудь змінилося?