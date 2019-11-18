Звільнений проводив унікальні операції дітям лікар-трансплантолог

Національний медичний дослідний центр здоров’я дітей (НЦЗД) звільнив єдиного в Росії лікаря-трансплантолога Михайла Каабака, який проводив пересадку нирок грудним дітям вагою менше 10 кг, а також його колегу Надію Бабенко, повідомляє Business FM.

З-за цього десятки дітей залишилися без життєво необхідної операції. В інших медичних центрах такі операції проводять лише дітям, чия вага біліше 9-10 кг

Офіційною причиною для звільнення стало те, що лікарі працювали в НЦЗД за сумісництвом, і на їх місце планують прийняти працівника на повну ставку.

Але, як вважає сам Каабак, справа у використанні не схваленого Міністерством охорони здоров’я протоколу лікування з застосуванням препарату офф-лейбл. Щоб не було відторгнення, лікарі впливали на імунітет препаратом «Алемтузумаб», в інструкції якого не прописано застосування в подібних випадках. При цьому шанси на приживлюваність нирок зростали на 10-20%. Цей лікарський протокол був визнаний кращим і рекомендований Всесвітньою трансплантологическим співтовариством.

«Крім нас, в Росії ніхто не використовує цей препарат за такими показниками, як трансплантація органів, але, власне, ніхто і не оперує дітей з вагою менше 10 кілограмів», — пояснив Каабак.

На сайті Change.org батьки залишилися без операції дітей створили петицію з проханням повернути лікаря до роботи. Петицію підписали вже понад 290 тисяч осіб.