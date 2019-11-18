Високопоставлений російський митник втік на Україну

Високопоставлений російський митник Максим Мамчур втік у Київ. Про це стало відомо «Фонтанці».

За даними видання, 14 листопада заступник начальника Північно-Західної митниці не вийшов на роботу. Співробітники митниці зв’язалися з його батьком, які проживають на Україні, — він повідомив, що його син захворів.

Пізніше було встановлено, що Мамчур виїхав за межі Росії через Білорусь разом зі своєю родиною. Відзначається, що в даний момент російський митник знаходиться на Україні. Обов’язки заступника начальника виконуватиме його заступник — полковник Світлана Андрєєва.

За тиждень до цього сталася схожа історія — пропав начальник відділу митного контролю після випуску товарів Санкт-Петербурзької митниці Олег Гусєв. 15 листопада був підписаний наказ про його звільнення. Через деякий час Гусєв вийшов на зв’язок з Прибалтики і попросив «вважати себе звільненим».

Як зазначає видання, митники могли покинути країну з-за побоювань притягнення до кримінальної відповідальності. Однак ні щодо Гусєва, ні Мамчура кримінальні справи не порушувалися, пише «Фонтанка».