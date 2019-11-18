У Сирії підпалили російський патруль

Члени Робочої партії Курдистану закидали камінням і «коктейлями Молотова» російську і турецьку військову техніку під час спільного патрулювання сирійській території. Відео інциденту опубліковано в Twitter-акаунті турецького видання EHA MEDYA.

На кадрах видно, як кілька чоловіків і жінка кидають гарячі пляшки у військовий транспорт з російським прапором, і він спалахує. В описі зазначається, що військові патрулювали район Кобани на схід від Євфрату.

8 листопада в сирійській провінції Хасеке закидали камінням бронеавтомобілі турецьких військовослужбовців під час їх спільного патрулювання з російськими силами. 6 листопада повідомлялося, що жителі сіл місцевості Кобани закидали камінням російський патруль.

Російські та турецькі військові почали спільно патрулювати територію на північному сході Сирії, в 160 кілометрах від населеного пункту Кобани 5 листопада. У заході задіяно близько 50 одиниць техніки. 1 листопада Росія і Туреччина приступили до патрулювання району сирійсько-турецького кордону.

22 жовтня лідери двох країн Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган після шестигодинних переговорів домовилися про введення російської військової поліції і сирійських військовослужбовців в район кордону. Глава російського МЗС Сергій Лавров оголосив, що турецька військова операція «Джерело світу» на півночі Сирії припиняється.

У Туреччині Робоча партія Курдистану вважається терористичною організацією.