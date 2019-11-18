У США зробили ЗРС С-400 таку рекламу, про яку важко було й мріяти

Спостерігаючи за тим, як стає довша черга за російськими системами ППО С-400 виникає питання, а від кого вони так наполегливо, незважаючи на загрозу санкцій від США, намагаються убезпечитися в майбутньому?

Відповідь я думаю всім очевидний…

Росія заважає нормальному існуванню Сполучених Штатів. Такий висновок можна зробити, ознайомившись з виступом у Вашингтоні на брифінгу помічника держсекретаря США з військово-політичних справах Кларка Купера.

Поскаржившись на підступи російських, Купер негайно зробив ЗРС С-400 таку рекламу, про яку важко було мріяти:

«Великий шлях був пройдений з тих пір, як АК-47 став універсальним символом підтримуваних СРСР повстанських рухів від Південно-Східної Азії до Африки. Сьогодні Росія старанно працює над тим, щоб нав’язувати різні варіанти своїх зенітних ракетних систем С-400 по всьому світу».

Контракт з Індією на поставку російських зенітних ракетних систем С-400 буде виконаний в 2025 році, аванс вже перекладено, повідомив журналістам глава Ростеха Сергій Чемезов на Dubai Airshow.

“Авансовий платіж відбувся. Я не хочу уточнювати, яка цифра точно, але авансовий платіж є”, – сказав Чемезов.

“До виробництва ми вже приступили, робота ведеться, все буде здійснюватися у відповідності з графіком. 2025 рік – завершення виконання контракту”, – сказав глава Ростеха.

15 листопада індійське видання Hindustan Times повідомило з посиланням на джерела, що перший комплект російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400 надійде індійській стороні через 16-18 місяців.

“Раніше стосовно графіка поставок існувало деяке занепокоєння; що доставку всіх п’яти полкових комплектів С-400 відкладуть до 2025 року. Але з урахуванням уже виконаних платежів, першу систему, як очікується, доставлять через 16-18 місяців”, – наводить газета слова джерела.

Джерела також повідомили, що перший внесок у розмірі $850 млн – 15% від усієї вартості – був зроблений у вересні допомогою спеціального платіжного механізму, створеного з метою уникнути можливих санкцій США згідно з американським законом “Про протидію супротивникам США допомогою санкцій” (CAATSA). Проте деталі цієї теми джерела повідомити відмовилися.

На прес-конференції в минулий четвер президент РФ Володимир Путін заявив, що контракт на поставку російських ЗРС С-400 в Індію реалізується за планом, в Делі не просили прискорювати цей процес.

На початку жовтня 2018 року “на полях” російсько-індійських переговорів на вищому рівні був підписаний контракт на поставку Індії систем ППО С-400 “Тріумф”. Індія отримає п’ять полкових комплектів С-400, сума угоди перевищує $5 млрд.

Росія і Саудівська Аравія обговорюють умови набрання чинності контракту на поставку зенітної ракетної системи С-400 “Тріумф”, підписаного в 2017 році, повідомила офіційний представник Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Марія Воробйова.

Вона також зазначила, що інтерес до російської С-400 виявляють ще кілька країн Близького Сходу.

Саме США збудували в Саудівській Аравії таку систему ППО, яка не контролює найбільш ракетонебезпечний напрям. Саме США оснастили цю систему своїми комплексами. І цих комплексів було продано саудитам стільки, що дивно чути про відсутність багаторівневої ешелонованої ППО.

Повітряний простір Саудівської Аравії контролюють 17 радарів дальнього виявлення AN/FPS-117(V)3, які утворюють єдину мережу разом з великою кількістю тактичних РЛС. Здавалося б, муха не пролетить. Однак ні літаки, ні крилаті ракети засобами оповіщення про ракетну атаку виявлені не були. Всі атакуючі кошти безперешкодно змогли досягти цілей.

США передали Саудівської Аравії 96 пускових установок ЗРК Patriot PAC2 і PAC3. Причому, комплексів останньої модифікації PAC3 вдвічі більше, ніж PAC2. І навчили місцевий персонал їх експлуатації.

ЗРК Patriot підстраховуються іншими комплексами, утворюючи трирівневу систему оборони. Другий рівень представляють ЗРК середньої дальності — до 40 км. До них відносяться 128 пускових установок ЗРК I-Hawk. Вони, звичайно, з’явилися давно — в 70-ті роки, але в результаті цілого ряду модернізацій їх вдалося довести до цілком сучасного стану. Звичайно, в розумінні США.

Третій рівень оборони входять 400 ЗРК малої дальності M1097 Avenger. Це автомобіль підвищеної прохідності з двома касетами ракет «Стінгер» і зенітним кулеметом калібру 12,7 мм Все це управляється за допомогою РЛС. Проти безпілотників «Стінгери» безсилі, оскільки оснащені тепловими головками самонаведення. Але з дозвуковими крилатими ракетами, не найдосконалішими, справлятися цілком здатні.

І вся ця махина, за яку «партнер Америки» заплатив величезні гроші, під час атаки на термінали не діяла. Коли не спрацьовують 10, 20, 30 комплексів, то це можна списати на трагічну випадковість. Але коли не працюють більше шестисот пускових установок, що обслуговуються сотнею радарів, то це вирок.

Зенітна ракетна система С-400 буде поставлена на бойове чергування турецької армії до весни 2020 року, до кінця 2019 року завершиться навчання турецьких фахівців, повідомив журналістам на виставці в Дубаї директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Дмитро Шугаєв.

“Контракт на С-400 для Туреччини виконується в штатному режимі. До кінця року завершимо навчання турецьких фахівців. До весни система буде вже на бойовому чергуванні. У нас все йде за планом”, – сказав Шугаєв.

КНР стала першим іноземним покупцем С-400. Контракт на поставку двох полків зенітних систем був підписаний в 2015 році. Навесні 2018-го Китай отримав перший комплект, а восени випробував його.

Двома ракетами “Тріумф” знищив дві мети: аеродинамічну і балістичну, – на граничній дальності. Китайські військові залишилися задоволені роботою системи, в командуванні Народно-визвольної армії Китаю З-400 назвали “найкращою зенітної системою в світі”.

Розрахунки для другого полку “Тріумфів” пройшли підготовку в російському навчальному центрі.