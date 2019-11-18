Космічні кораблі Ілона Маска виявилися дорожче старих “Спілок”

Ілон Маск незадоволений тим, що нові американські кораблі виявляються дорожчими, ніж місця для астронавтів на російських «Союзах».

«Це несправедливо», – відреагував власник компанії SpaceX на рішення НАСА платити компанії Boeing за 90 млн дол. за доставку одного космонавта на Міжнародну космічну станцію (МКС), в той час як доставка на російському «Союзі» зараз обходиться в 80 млн дол. Крім того, Маск нагадує, що його кораблі будуть доставляти астронавтів на МКС всього за 55 млн, повідомило агентство Bloomberg.

Робота МКС неможлива без регулярних рейсів до неї пілотованих і вантажних кораблів. Так, на 3 грудня запланований черговий рейс до МКС вантажівки «Прогрес МС‑13». Втім, вантажі – не головна проблема. Їх возять тепер і SpaceX Ілона Маска, і інші приватні компанії. Інша справа – пілотовані рейси. Їх можуть виконувати тільки старі російські «Союзи». Після закриття сумно відомої програми космічних човників (американські «шатли» не тільки не досягли обіцяного зниження собівартості доставки вантажів на орбіту, але і угробили величезна кількість людей), США змушені були піти на уклін до РФ. А також терпіти хамуваті висловлювання російських чиновників з приводу альтернативних способів доставки астронавтів з допомогою батута.

За 13 років США заплатили РФ майже 3,9 млрд дол. за доставку на МКС 70 своїх астронавтів російськими «Союзами». Про це повідомив у своєму звіті головний інспектор НАСА Пол Мартін. Виходить, що в середньому НАСА заплатило 55,4 млн за кожне місце в 70 завершених і запланованих місіях в період з 2006 по 2020 рік.

З 2000 по 2005 рік Росія возила американців безкоштовно, розплачуючись за кредити, виділені США на будівництво російського сегмента МКС. Перші два «квитка» США купили у Росії в 2006 році з 21,3 млн дол. У 2007 і 2008 роках «Союзами» було доставлено по одному, а потім щорічно транспортувалися по шість американців, причому ціна квитка постійно зростала: від 25,4 в 2010-му до 81,9 млн в 2018-м. Ціна відчутно підскочила після 2011 року, коли США припинили власну програму Space Shuttle і російські «Союзи» залишилися єдиним засобом доставки.

Замістити американські шатли і російські «Союзи» в пілотованих польотах взялися SpaceX Ілона Маска, і корпорація Boeing. Називалися кілька термінів першого польоту, які не були витримані (спочатку це були і 2014 і 2017 роки). Тепер Boeing планує свій перший випробувальний політ на космічну станцію 17 грудня, а SpaceX здійснив безпілотний випробувальний політ у березні 2019 року і працює над сертифікацією свого корабля Crew Dragon для польоту людини в 2020 році.

Ймовірно, саме у зв’язку з тим, що на ринку до цих пір так і не з’явилося конкурента, Росія може призначати ціну в 80 млн дол. за один квиток для астронавтів США. Притому що були прецеденти, коли Роскосмос возив туристів на «Союзі» за набагато менші гроші (відомо, що туристам політ до МКС коштував близько 20 млн дол.). При цьому реальну собівартість польоту на «Союзі» порахувати майже неможливо. У підготовці польоту так чи інакше беруть участь сотні тисяч працівників підприємств Роскосмосу. Для порівняння: в компанії SpaceX працюють близько 7 тис. осіб, тоді як тільки на одному російському ракетно‑космічному підприємстві числяться понад 20 тис. працівників. І таких підприємств в Роскосмосі безліч.

Наприклад, у самарському ракетно‑космічному комплексі (РКЦ) «Прогрес», який забезпечує ракетами всі вітчизняні пілотовані запуски, чисельність працівників в 2017 році становила близько 21 тис. чоловік. А в Державному космічному центрі імені М. В. Хрунічева числилося понад 43 тис. осіб.

Американський сир‑бор навколо вартості квитка на орбіту виник після того, як НАСА повідомило, що виділив Boeing додатково 287,2 млн дол. за його роботу над програмою комерційного екіпажу, покликаної знизити залежність Америки від Росії доставки астронавтів на станцію. SpaceX не відповіла на питання про те, чи буде вона протестувати проти оплати Boeing або шукати додаткові кошти. «Для нашої компанії немає нічого більш важливого, ніж політ людини в космос, і ми з нетерпінням очікуємо безпечних польотів астронавтів НАСА на МКС і з неї, починаючи з початку наступного року», – заявив представник SpaceX Джеймс Глісон.

Директор Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов вважає, що через НАСА американські власті намагаються підтримати Boeing, який потрапив у зону турбулентності.

«На тлі скандалу з крахом двох новітніх лайнерів Boeing 737 Max можна сказати, що Boeing давно не той, це бліда тінь тієї компанії, яка була раніше, світло від давно згаслої зірки. Величезний парк літаків стоїть на приколі, іміджу компанії завдано величезної шкоди. Внутрішнє дослідження показало, що 90% її співробітників не хочуть, щоб їх діти працювали в Boeing. Компанія хоче об’єднатися з бразильської Embraer через відмінного конструкторського бюро в останній. З моєї точки зору, виплата Boeing цих 90 млн – це форма підтримки компанії з боку американської влади», – говорить Пухов.

Якщо комерційні польоти не почнуться до жовтня 2020 року, то місць на «Союзах» для перевезення американських астронавтів може не виявитися. У доповіді НАСА вказується, що воно продовжує обговорювати можливі шляхи вирішення цієї проблеми з Роскосмосом, який вже скоротив програму пілотованих запусків з двох до одного в шість місяців.

В кінці жовтня глава Роскосмосу Дмитро Рогозін говорив, що місця для доставки американських астронавтів на МКС в 2020-2021 роках нададуть за рахунок урізання російських екіпажів «Союзів». «Ми постараємося допомогти американським колегам стиснути наші екіпажі. Нам доведеться чимось жертвувати», – сказав Рогозін. Свого часу саме він пропонував колегам відправляти своїх астронавтів у космос на батуті.

Раніше повідомлялося, що в 2020 році заплановані польоти до МКС двох російських пілотованих кораблів: «Союз МС‑16» і «Союз МС‑17». Виконавчий директор Роскосмосу з пілотованим космічним програмам Сергій Крикальов зазначав, що екіпаж корабля «Союз МС‑17» вперше за 20 років повинен складатися тільки з росіян. При цьому він допустив ймовірність того, що НАСА звернеться до ” Роскосмосу з проханням про включення до складу екіпажу своїх астронавтів із‑за неготовності американських пілотованих кораблів.

США готові продовжити співпрацю з Росією, якщо у власній пілотованої програмі США відбудуться затримки, заявив у жовтні глава НАСА Джеймс Брайденстайн. «Ми не хочемо платити 85 млн дол. кожен раз, коли запускаємо американського астронавта на ракеті «Союз», – сказав він. Однак, за його словами, НАСА має переконатися, що не настане такий день, коли у нас не буде американських астронавтів на МКС».

США досить активно готуються до оптимістичного для них сценарієм відмови від послуг з боку РФ. Наприклад, у травні стало відомо, що Пентагон внесла Росію до списку країн, послугами яких заборонено користуватися при запуску американських комерційних супутників. Ця заборона почне діяти з 2023 року.

Росії необхідно боротися за відновлення своїх лідерських позицій з космічних запусків. Якщо ще недавно на частку РФ припадало близько понад третини успішних космічних пусків, то в 2016-му їх стало лише 22%, а в 2018-му наша країна перейшла на третє місце в світі за цим показником (після Китаю і США) з 18%.

Експерт ринку, не побажав відкривати свого імені, вважає, що Росії не вдасться запропонувати необхідну кількість космічної техніки, у разі якщо американські компанії не впораються із завданням з доставки екіпажів на МКС до початку 2023 року.

«Швидше за все їм все ж таки вдасться вирішити цю задачу. В іншому випадку доведеться сподіватися на китайців, так як РФ, на мій погляд, не зможе забезпечити потреби не тільки іноземців, але й свої власні», – говорить він. Головна причина, на його думку, – деградація галузі. «Справа не в тому, що на наших підприємствах як і раніше працюють тисячі і десятки тисяч людей, як це було в радянських КБ. Проблема в тому, що продуктивність їх праці зараз як мінімум в два рази нижче, ніж це було в 70‑ті роки минулого століття», – пояснює експерт.