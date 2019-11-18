Так робить тільки Президент Росії

Кілька років тому, відлітаючи з саміту Великої двадцятки в Австралії, Володимир Путін перш, ніж сісти в літак, підійшов до мотоциклістів дорожньої поліції, що супроводжували його кортеж. І потиснув кожному з поліцейських руку, дякуючи за роботу. Відео, зняте особистим оператором президента, облетіло всі телеканали світу. При цьому дякувати за роботу персонал готелів, в яких він проживає, або співробітників конгрес-центрів, де проходять саміти, звичайна справа в практиці Путіна.

Володимир Путін перш, ніж сісти в літак, підійшов до мотоциклістів дорожньої поліції, що супроводжували його кортеж

Рік тому під час саміту АСЕАН в Сінгапурі працювали на форумі волонтери після закінчення офіційної програми вийшли проводити лідерів і попросили президента Росії про груповому фото.

Знімок з волонтерами в Сінгапурі

В результаті отримали не тільки фотографію, але і хвилин п’ять все по черзі робили селфи з Володимиром Путіним, який терпляче чекав.

Селфи з президентом

Після G20 Аргентині перед від’їздом президента з готелю, де він проживав, в холі зібрався весь персонал – від покоївок до кухарів, і теж отримали фотографію з Путіним.

Незмінний президентський жест ввічливості.

Після G20 Аргентині перед від’їздом президента з готелю, де він проживав, в холі зібрався весь персонал

У кожної країни своя специфіка, і під час саміту БРІКС-Бразилії кортеж російського президента супроводжувала ціла група місцевого спецназу, виглядала дуже колоритно – чорні окуляри, бороди, повна екіпіровка. Вже перед посадкою в літак Путін в якості подяки сфотографувався з бразильцями, що теж потрапило в об’єктив його особистого оператора. Причому щасливі бразильці позували прямо зі зброєю в руках.