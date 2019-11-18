Зростання промвиробництва в Росії сповільнилося

Обсяг промислового виробництва в Росії збільшився в жовтні 2019 року на 2,6% в річному зіставленні після підйому на 3% у вересні, випливає зі звіту Федеральної служби державної статистики.

При цьому в порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в країні зросла за звітний період на 5,5% (після підйому на 2,7% у вересні), а з виключенням сезонного і календарного чинників — на 0,3%.

За 10 місяців з початку поточного року промислове виробництво збільшилося на 2,7% в річному вираженні.

Росстат, зокрема, уточнює, що в січні—жовтні обсяг видобутку корисних копалин виріс в річному численні на 3,4%, а обсяг випуску в обробних галузях промисловості — на 2,4%.

Нагадаємо також, що за підсумками 2018 року промвиробництво в РФ збільшилося на 2,9% до попереднього року, коли показник виріс на 2,1%.

Додамо, що, за попередніми даними Росстату, економіка РФ за підсумками III кварталу 2019 року додала 1,7% в річному зіставленні. Таким чином, зростання ВВП країни майже подвоївся — після підйому на 0,9% в квітні—червні і на 0,5% в перші три місяці нинішнього року. При цьому за перші 3 квартали року економіка додала 1,1%.

Мінекономрозвитку (МЕР) РФ очікує зростання економіки країни за підсумками 2019 року на рівні 1,3% після підйому на 2,3% в минулому році. Проте Банк Росії вважає, що зростання ВВП у поточному році буде скромніше — в інтервалі 0,8-1,3%. На 2020 рік оцінки — 1,7% і 1,5-2% відповідно.