У Росії почала зростати заборгованість по зарплаті

Сумарна заборгованість по заробітній платі в Росії на 1 листопада 2019 року склала 2 млрд 638,5 млн рублів, збільшившись на 3,3% порівняно з 1 жовтня поточного року, випливає з матеріалів Федеральної служби державної статистики.

Нагадаємо, за вересень поточного року показник знизився на 1,9%.

Як зазначає відомство, заборгованість по зарплаті на 1 листопада мали менше 1% обстежуваних працівників організацій.

Росстат уточнює, що із загальної суми невиплаченої зарплати на борги, що утворилися в нинішньому році, припадає 1 млрд 375,1 млн рублів, в минулому році — 605,4 млн рублів, в 2017 році і раніше — 658 млн рублів.

Зазначимо також, що ще в травні президент РФ Володимир Путін закликав проводити «уважну і точкову» роботу для вирішення проблем з боргами по зарплаті на підприємствах. За його словами, треба також уважно відстежувати ситуацію, особливо на підприємствах, де найбільші борги перед працівниками.