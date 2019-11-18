Королевский фотограф показал три лучших снимка Меган Маркл и ее мужа за 2019 год (фото)

Меган Маркл и принц Гарри показали разные чувства на фото

На всех фото Меган и Гарри запечатлены в исторические моменты

Фотограф Самир Хуссейн, входящий в королевский пул, обнародовал яркие снимки герцогов Сассекских. Все они были сделаны в исторические моменты.

Фотография была сделана в сентябре, в первый день визита герцогов Сассекских в Южную Африку. Меган с улыбкой на устах приняла приглашение местной девушки станцевать под колоритную национальную музыку в Кейптауне.

«Публика была очень взволнована, наблюдая, как пара едет на карете в сторону Букингемского дворца. Они оба выглядели очень гордыми. Гарри в форме и Меган выглядели поразительно. Эту фотографию сделало то, что они оба повернулись в мою сторону и Меган помахала рукой», – цитирует Insider Самира.