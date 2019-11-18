Дым от пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Частицы дыма преодолели расстояние в 10 тысяч километров.

Ученые из Европейского центра прогнозов погоды средней дальности заявили о том, что частицы дыма от пожаров, которые бушуют в Австралии, добрались до Южной Америки. Спутниковые снимки позволили заметить, что атмосферное загрязнение, вызванное пожарами в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, преодолело расстояние в 10 тысяч километров и достигло Чили и Аргентины, сообщает New Scientist.

Исследователи зафиксировали шлейф аэрозолей и угарного газа, который тянется через Тихий океан к Южной Америке. Судя по тому, как развивается ситуация, в дальнейшем можно ожидать повышения уровня загрязнителей.

Несмотря на то, что обычно загрязненный воздух не путешествует на такие дистанции, ситуацию нельзя назвать уникальной. Дым от пожаров “Черной субботы”, которые произошли в Австралии в 2009 году, преодолел тот же путь. На данный момент исследователи фиксируют уровень монооксида углерода в пределах 80-100 частиц на миллиард, уровень в 110 частиц на миллиард считается загрязненным воздухом.

Ученые подчеркивают, что эти частицы вряд ли вызовут серьезное загрязнение воздуха в Южной Америке, поскольку находятся на высоте около пяти тысяч километров. Вместе с тем, то, что частицы смогли преодолеть такое расстояние, свидетельствует о силе стихии, которая бушует в Австралии.