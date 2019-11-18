Знаменитую актрису насмерть сбил двухэтажный автобус

В Англии в городе Рикмансуорт трагически погибла 69-летняя актриса Джейн Хейуорд, которая попала под колеса автобуса, пишет FaceNews.ua.

Актриса перепутала полосы движения, когда переходила дорогу в британском городе Рикмансуорт. Камера видеонаблюдения показала, что женщина “посмотрела не в ту сторону”, из-за чего не заметила приближающийся двухэтажный автобус.

Актриса также нарушила правила дорожного движения. Она переходила улицу на запрещенный сигнал светофора. В результате Хейуорд попала под колеса автобуса.

Врачи не смогли спасти артистку. Посмертная экспертиза показала, что Хейуорд умерла на месте от множественных травм.

Наибольшую известность актриса обрела после роли в фильме “Чисто английское убийство”. Последней работой стал триллер “Коллекция” (2019 год)