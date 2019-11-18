Замість Пишного на Ощадбанк хочуть поставити середнього менеджера з Укргазбанку

Колишня голова Нацбанку Валерія Гонтарєва та її креатура — нинішній перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова намагаються взяти під контроль державний Ощадбанк.

Роблять все, щоб не був продовжений контракт з нинішнім головою держструктури Андрієм Пишним: його збираються звільнити за допомогою наглядової ради.

Замість Пишного на Ощадбанк збираються поставити якогось Геннадія Хелемського. Зараз він займає дуже скромну посаду в Укргазбанку — директор департаменту структурованого торговельного фінансування. Навіть не рівень заступника голови, тобто без досвіду керування великою структурою. Не те що такої величезної махиною як Ощадбанк. В цьому держбанку він працював, але також в ролі менеджера середньої ланки — начальник управління структурованого торговельного фінансування Ощадбанку.

Рожкову напевно влаштує такий виходець з низів, яким можна буде вертіти, як потрібно. А якщо потрібно, то вона може і від кримінальної справи відмазати, такий досвід уже є. Укргазбанк як раз нещодавно обшукували в рамках такого розгляду. Якщо Хелемський виявиться в числі його ключових фігур — йому може знадобитися заступництво.

Одночасно з Хелемским через Кабмін до наглядової ради Ощадбанку рухають колишнього голови правління Райффайзен Банку Аваль Володимира Лавренчука. За останній тиждень він встиг відзначитися історією з поручительством у Вищому антикорупційному суді за Олександра Писарука (у справі про розкрадання рефінансування VAB Банку на 1,2 млрд грн) — свого приймача в Райффайзені. Лавренчук вже кілька місяців сидить без роботи, Ощадбанк для нього може стати чи не єдиним шансом отримати ситне місце.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro