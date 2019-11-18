“Газпром” направив “Нафтогазу” офіційну пропозицію щодо транзиту газу

“Газпром” сьогодні, 18 листопада, направив НАК “Нафтогаз України” офіційну пропозицію про продовження діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на один рік.

У реченні російської компанії названі умови продовження діючого контракту або укладення нового договору: відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

Серед додаткових умов вказані наступні:

скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на “Газпром” штрафу за “порушення економічної конкуренції”;

відгук клопотання “Нафтогазу України” про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії.

У “Газпромі” також чекають, коли українська сторона визначиться щодо своєї готовності безпосередньо закуповувати російський газ до 2020 року.

“Копії офіційного пропозиції направлені міністру енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексію Оржелю та заступнику голови Європейської комісії Марошу Шефчовичу”, – поінформували в “Газпромі”.