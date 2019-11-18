У Тбілісі спецназ почав розгін опозиціонерів, які заблокували вхід до парламенту

У центрі Тбілісі поліція почала розгін учасників опозиційної акції, які заблокували входи до парламенту.

Про це повідомляє “Медуза”.

Акція почалася в неділю, 17 листопада. Приводом для її проведення став провал законопроекту про проведення виборів до 2020 року за пропорційною системою. Незважаючи на те, що закон був узгоджений з усіма представниками парламентської більшості, він не отримав достатньої кількості голосів.

Вранці 18 листопада кілька депутатів спробували потрапити в будівлю парламенту, але протестувальники відмовилися їх пускати. У загальній складності на площі з неділі знаходиться кілька сотень демонстрантів.

Перед розгоном поліція поставила протестувальникам ультиматум — їм запропонували добровільно покинути площу перед парламентом протягом півгодини.