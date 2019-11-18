Банк «Аркада» видасть кредит 302 млн грн пов’язаній особі, порушуючи нормативи Нацбанку

15 листопада 2019 р банк «Аркада» вирішив видати іпотечний кредит 302,8 млн грн ТОВ «Аркада-Будівництво».

Компанія афілійована з банком.

Сума кредиту складе 13% активів фінустанови або 65% регулятивного капіталу.

Максимальний розмір кредитів пов’язаним особам (норматив Н9) не повинен перевищувати 25% РК.

«Швидше за все, з банку просто виводять гроші перед банкрутством», — вважає один з банкірів.

У «Аркади», яка веде будівництво в столиці, жорсткий конфлікт з Київською владою.

Забудовник, пов’язаний з банком, намагається відсудити з бюджету Києва 365 млн грн.

У жовтні «Аркада» повідомила, що закриває відділення у Вінниці і Одесі.

Основний власник банку Костянтин Паливода.

24 роки він був головою правління і звільнився у вересні 2019 р.

ГПУ та ДБР підозрюють Паливоду у привласненні 330 млн коштів вкладників.

Олексій Комаха для сайту dubinsky.pro