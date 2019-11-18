«Псина безрідна!»: Монтян обрушилася на Шарія за образи

Юрист і блогер Тетяна Монтян пообіцяла покласти всі сили на знищення скандально відомого блогера Анатолія Шарія, який ображав її після втрати чоловіка.

Відповідне відео не так давно вийшло на її каналі.

«Сподіваюся, всім абсолютно очевидно, що я зроблю все, що в моїх силах, щоб знищити Лошария. Не сси, псина безродна, не фізично, а то ще заяву накатаешь, тварина ссыкливое. Я абсолютно впевнена, що в даному випадку я повністю в своєму праві», — розповіла Тетяна.

«Я зовсім не переоцінюю власні можливості і свою впливовість. Я всього лише невиліковно хвора на астму невтішна вдова», — продовжила вона.

«Я буду робити все, що зможу, і в цьому Лошарий і його власники можуть бути впевнені на 1000%», — підсумувала Монтян.