«Чекаємо запрошення Медведчука»: Портнов у Зеленського розлютив мережа

Юрист і топ-чиновник часів Віктора Януковича Андрій Портнов відвідав Офіс президента Володимира Зеленського, чим дав привід для обговорення.

Він поскаржився на утиски з боку журналістів.

Відзначається, що за Портновим стежили працівники програми «Схеми», у зв’язку з чим він вже публікував в мережі номери їх автомобілів і жартівливі погрози.

Тепер же він прийшов в ОП. За його словами, він працює на каналі «112 Україна», і переслідування журналістів можна розцінювати як обмеження журналістської діяльності та загрозу свободі слова.

На прощання Портнову подарували картину.

В Офісі президента стверджують, що » взяли до відома» його аргументи.

Варто зауважити, що українці сприйняли це неоднозначно.

«Чемпіонат з дноуглубительным робіт виграє… Офіс президента. Чекаємо вислуховування духа Сталіна з приводу Голодомору та запрошення Медведчука радником з питань свободи ЗМІ з темників», — пише THE NEWSROOM.