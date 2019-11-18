Фотосесію для Vogue Олени Зеленської організували в будинку прихильника Порошенко

ЗМІ стали відомі подробиці підготовки публікації про першу леді у відомому журналі

Сьогодні вийшов грудневий номер глянцевого журналу Vogue UA, на обкладинці якого перша леді країни Олена Зеленська. Зізнаємося чесно, з самого ранку знайти його у продажу нам не вдалося. Продавці столичних кіосків преси обіцяли, що номер з’явиться на протязі дня, а в інших містах України — його очікують до кінця тижня.

«В Луцьк, приміром, привезуть аж у суботу», — розповіла ЗМІ Марія, адміністратор самої маштабной фан-сторінки Олени в Instagram — @mrszelenska.daily (більше 16 000 передплатників).

За лаштунками зйомки з першою леді України Оленою Зеленської для грудневого номера Vogue UA

Три обкладинки, три локації, три бренду

Насправді обкладинок з леді Зе буде три. І всі різні.

«На одній – строгий офіційний портрет. На інший Олена відображена зі своєю сім’єю, і в оточенні найважливіших людей її життя вона інша — зворушлива і безтурботна. На третій, digital-обкладинці, ми бачимо жінку – красиву і милу. Ми задумували гранично чесну і щиру історію, і для роботи над проектом запросили голландського фотографа Пола Беллаарта – його майже документальний стиль дозволив показати першу леді максимально правдиво, такою, якою вона є в житті», – розповів головний редактор Vogue UA Філіп Власов.

І локації, де працювали над проектом було теж три. Частина знімали в офісі президента, інтерв’ю брали у робочому просторі студії «Квартал 95», але було й ще одне місце, яке не афшировалось.

За інформацією «Країни», частина фотосесії проходила у дворі будинку, де живе відома в модних колах Ксенія Довгих, засновниця марки сумок Petit Tresor. Її улюблений чоловік по початку навіть був проти цього, так як на президентських виборах підтримував Петра Порошенка, але зйомка все одно відбулася. За інформацією «Країни», свою територію Ксенія надала на дружніх засадах і не взяла з Vogue ні копійки.

Як розповіло джерело, наближене до організації фотосесії, Володимир і Олена не знали в чий будинок їх везуть і де будуть знімати. Всю підготовку взяв на себе журнал і його команда.

«Потім Зеленские навіть подумували — не відмовитися від публікації фотографій з незрозумілого їм місця, але потім махнули рукою — раз зняли, то нехай вже будуть», — говорить інсайдер.

Всесвітньо відомих брендів одягу, в яку одягли Олену для зйомки теж було три: Prada (Італія), Селін (Франція) і Lemaire (Франція). Правда, на фотографії, де вона щось пише в блокноті у кабінеті — на ній сукня від українського дизайнера Олени Реви (бренд ELENAREVA).

На Олені кашеміровий кейп (накидка), водолазка і кюлоти Celine by Hedi Slimane, фото: vogue.ua

Фотозйомка в інтер’єрах і на відкритому повітрі тривала сім годин. Інтерв’ю проходило в офісі «Кварталу 95» у день старту інвестиційного форуму в Маріуполі.

Олена приїхала в студію — попрацювати над сценаріями, як робила останні 15 років.

«Я пишу сценарії, як і раніше, — говорить перша леді. — Правда, тепер потрібно ділити свій день між офісом президента і «Кварталом» і слідувати таймингу».

Нижче наводимо найголовніші заяву першої леді.

Про плани чоловіка стати президентом

41-річна Олена Зеленська розповіла, як дізналася про плани чоловіка взяти участь у президентській передвиборчій кампанії.

«Я не дуже зраділа, коли зрозуміла, що є такі плани. Усвідомлювала, як все зміниться і з якими труднощами доведеться зіткнутися». Про те, що чоловік висунув свою кандидатуру на пост президента, Олена дізналася 1 січня з соцмереж: Володимир Зеленський оголосив про своє рішення у святковій програмі каналу «1+1», і в перший день нового року про це трубили всі медіа. «Коли я запитала: «А чому ти мені не розповів?» — Володимир відповів: «Забув». Мій чоловік вміє робити сюрпризи, — додає Олена. — Але, якщо серйозно, ми довго це обговорювали, і я сказала, що завжди буду його підтримувати».

Про нове життя, публічності та дітей

«Я публічна людина. Але нові реалії диктують свої правила, і я намагаюся їм відповідати, — каже леді Зе. — Не можу сказати, що публічність або спілкування з пресою для мене стрес. Але я віддаю перевагу знаходитися за лаштунками. Чоловік завжди на авансцені, мені ж комфортніше в тіні. Я не душа компанії, я не люблю розповідати анекдоти. Це не в моєму характері. Але я знайшла для себе аргументи на користь публічності. Один з них — можливість привернути увагу людей до важливих соціальних питань. Правда, це не стосується публічності моїх дітей: я і раніше не викладала в соцмережах їхні фотографії, і зараз не буду».

Олена і Володимир Зеленские з донькою Сашею, фото: vogue.ua

Нагадаємо, що Зеленские виховують двох дітей: 6-річного сина Кирила і 15-річну доньку Олександру, які вчаться в приватній «Новопеческой школі».

На питання про те, чи змінилося її життя після інавгурації, Олена відповідає: «Життя – ні, змінилися обставини. Мені не вистачає часу наодинці з собою. У мене двоє дітей, тому я і раніше рідко залишалася одна. Свій простір у мене було хіба що в машині, за кермом. Зараз мене позбавили цього — я завжди з охороною. Для усамітнення залишилася ванна кімната. (Сміється.) Але мені пощастило з людьми, які опинилися в моєму особистому просторі: вони вміють мовчати, коли мені потрібна тиша, і можуть підтримати розмову, якщо відчувають, що це треба».

Зеленские прагнуть зберегти звичний спосіб життя і захистити від публічності дітей. «Нехай самі вибирають, як їм жити. Старша дочка, Саша, правда, вже знімалася в кіно — але я сподіваюся, що далі вона в цій сфері не піде. У молодшого, Кирила, є шанс мати нормальне дитинство — грати з іншими дітьми, займатися спортом, ходити в музичну школу, не привертаючи до себе зайвої уваги».

Частина фотосесії з сім’єю проходила на свіжому повітрі, фото: vogue.ua

Про моду і жовтій сукні в Японії

Інтерв’ю вже брали по поверненню президента і першої леді з Японії, де вони відвідали церемонію інтронізації імператора Нарухіто. Нагадаємо, що жовте плаття українського бренду FROLOV, в якому Олена з’явилася на денній церемонії, в соціальній мережі Facebook розгромили образ Олени Зеленської в пух і прах.

Олена і Володимир Зеленские в Японії, фото: president.gov.ua/пресс-служба дизайнера Івана Фролова

Багато писали про те, що сукня погано сидить, виглядає вайлувато і абсолютно не доречно для такого заходу. Також висловлювалася думка, що за етикетом до імператора Японії ніхто не має права приходити в одязі жовтого.

Переживали дарма: після візиту на офіційній сторінці Посольства Японії в Україні з’явилося повідомлення про те, що «наряд першої леді підкреслив повагу українців до культури Японії». Олена в інтерв’ю Vogue каже, що під час поїздки була задоволена своїм образом і реакцією японців на нього — поки не прочитала публікації українських ЗМІ.

До речі, дизайнер Іван Фролов намалював за п’ять ескізів кожної сукні, потім Олена зробила свій вибір.

Свої публічні виходи перша леді розглядає як можливість розповісти про країну і про українських дизайнерів. Так, в одну з перших дипломатичних поїздок до Брюсселя — Олена відправилася в бежевому брючному костюмі SIX., під час зустрічі з Бріжіт Макрон (дружина президента Франції) була в костюмі ELENAREVA, в Канаді з’являлася в Vita Kin.

«Приємно, коли в Нью-Йорку чи Парижі мене запитують, хто дизайнер мого костюма. А мене питають. І не так цікаво було б назвати західний бренд, який там і так знають, — як приємно відкривати світу українських дизайнерів», — каже дружина президента.

Зліва на фото на Олені бавовняна сорочка, бавовняний жакет, брюки бавовняні, все – Lemaire, фото: vogue.ua

Про плани в статусі першої леді

На те, щоб визначитися з першочерговими завданнями у статусі першої леді, у Олени та її команди пішло півроку. Каже, що програму в чому формувала суб’єктивно. «Я виросла в Кривому Розі, живу в цій країні все життя і добре розумію, як багато у нас проблем. Але якщо буду хапатися за все, не вийде нічого, тому наша команда вирішила зосередитися на конкретних завданнях: здоров’я дітей, рівні можливості для всіх українців і культурна дипломатія».

Харчування в школах

Одна з них — реформа харчування в школах. «Чим раніше привчаєш дітей до культури харчування, тим простіше потім пояснити, що брокколі — це краще, ніж ковбаса, — озвучує Зеленська думки, зрозумілі кожному батькові. — Якщо дітям не подобається шкільний обід, вони йдуть у сусідній кіоск і купують те, що їм подобається, не замислюючись про користь або шкоду. Тому не дивно, що найпоширеніші проблеми зі здоров’ям дітей — захворювання шлунково-кишкового тракту». За словами першої леді, у наступному році Міністерство охорони здоров’я представить нову програму шкільного харчування.

Праворуч на фото на Олені шовкове плаття ELENAREVA і шкіряні туфлі Prada, фото: vogue.ua

Домашнє насильство

Експерти допомагають першої леді розібратися в ключових соціальних проблемах і продумати стратегії їх вирішення. Провідником у непростій темі боротьби з домашнім насильством стала телеведуча Маша Єфросиніна, посол Фонду ООН з питань народонаселення в Україні. «Щороку 1 мільйон українських жінок страждають від домашнього насильства, а разом з ними страждають і їх діти, — говорить Маша. — В Україні є гаряча лінія, але там працюють дві людини, вона не національного масштабу. Коли я сказала Олені, що номери цієї лінії ніхто не знає, вона відреагувала емоційно: «Хочеш, я напишу його на значку і буду носити на собі?..» Ми обидва розуміємо, що для відчутного результату гаряча лінія повинна працювати на державному рівні. Тому в 2020 році під патронатом Олени — Міністерство соціальної політики запустить національний call-центр, в якому будуть блискавично реагувати на дзвінки жінок і працювати так, як це прийнято в усьому світі, у співпраці з поліцією, соціальними службами та психологами».

Підтримка паралімпійців

Програма першої леді передбачає і підтримку паралімпійців, і розробку інклюзивної інфраструктури в містах України.

«Мені здається, ми можемо багато чого змінити — у першу чергу у ставленні суспільства до людей з інвалідністю», — каже Олена. Її команда співпрацює з Валерієм Сушкевичем, засновником паралімпійського руху в Україні, уповноваженим президента з прав людей з інвалідністю. У 2020 році Олена Зеленська планує підтримати національну збірну на літніх Паралімпійських іграх в Токіо.