Киянин регулярно випасає двох кізок на газоні біля Мзс

Киянин пасе своїх кіз біля будівлі Міністерства закордонних справ України. Очевидці опублікували в соціальній мережі фотографії кізок, які гуляють і щипають травичку біля будівлі Мзс.

Як виявилося, ці тварини там часто бувають. Їх господар живе на вулиці Алли Тарасової, і часто пасе своїх кіз на газонах Михайлівській чи Софіївській площі.

«Повернення кізок додому перетворюється на справжнє шоу. Багато людей хочуть їх погладити, особливо діти. Спеціально зупиняюся з ними, щоб всі бажаючі могли зробити фото. Козочки не завжди в настрої спілкуватися, але іноді дозволяють себе погладити», — каже господар тварин.