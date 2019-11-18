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Новосад розпорядилася провести сертифікацію вчителів і пообіцяла підняти їм зарплату

18.11.2019

Вчителі молодших класів повинні пройти сертифікацію крім традиційної атестації. Про це в ефірі 1+1 заявила міністр освіти України Ганна Новосад.

За словами міністра, сертифікація — мотивація кращих педагогів. Завдяки сертифікації міністерство хоче знайти агентів змін, через які будуть будувати нову українську школу. У 2019 році є квота на сертифікацію — 1000 вчителів, вже зареєструвалися 800 вчителів молодших класів.

Поки що сертифікація — це добровільний інструмент.

Також вчителі, які здадуть сертифікацію, в наступному році отримають надбавку до зарплати у розмірі 20% посадового окладу відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Вона буде виплачуватися протягом терміну дії сертифіката, тобто три роки. Це хороша можливість перезавантажити атестацію педагогічних працівників.

 

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