Смог у Нью-Делі: у місті відкрили кисневий бар

Заклад під назвою Oxy Pure Oxygen Bar в Нью-Делі стверджує, що пропонує своїм клієнтам чистий кисень.

Раніше для індусів, стурбованих якістю повітрям, варіанти були обмежені покупкою очищувачів, герметизацією тріщин у будинках ковдрами і рушниками або відходом з забруднених міст.

У Oxy Pure, який знаходиться в Select Citywalk, престижному торговому центрі в Нью-Делі, клієнти платять від 4 до 6 доларів за 15 хвилин подачі кисню через носову канюлю.

Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

Прапор



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Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

Власник бару, Арявир Кумар, визнав, що він поки не отримав прибуток від бізнесу. Але він планує відкрити локації в столичному аеропорту, а також у містах Мумбаї та Бангалор.

«Клієнти кажуть: невже тепер нам потрібно купувати свіже повітря? Я кажу їм: хіба ви не платите за пляшку чистої питної води, чого ви не робили 20 років тому?» — розповів Кумар.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», після відвідування таких задимлених міст як Пекін, Мілан і Нью-Делі з’являються кашель і утруднене дихання, які проходять лише через тиждень після від’їзду.

За матеріалами «Новий час»

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