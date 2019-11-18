Смог у Нью-Делі: у місті відкрили кисневий бар

Заклад під назвою Oxy Pure Oxygen Bar в Нью-Делі стверджує, що пропонує своїм клієнтам чистий кисень.
Раніше для індусів, стурбованих якістю повітрям, варіанти були обмежені покупкою очищувачів, герметизацією тріщин у будинках ковдрами і рушниками або відходом з забруднених міст.
У Oxy Pure, який знаходиться в Select Citywalk, престижному торговому центрі в Нью-Делі, клієнти платять від 4 до 6 доларів за 15 хвилин подачі кисню через носову канюлю.
Експрес-інформація по країні
Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Делі
Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта
Форма правління – Парламентська
Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)
Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)
Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)
Релігія – індуїзм
ІЛР – 0,609 (130-я в світі)
ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)
Валюта – індійська рупія
Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою
Власник бару, Арявир Кумар, визнав, що він поки не отримав прибуток від бізнесу. Але він планує відкрити локації в столичному аеропорту, а також у містах Мумбаї та Бангалор.
«Клієнти кажуть: невже тепер нам потрібно купувати свіже повітря? Я кажу їм: хіба ви не платите за пляшку чистої питної води, чого ви не робили 20 років тому?» — розповів Кумар.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», після відвідування таких задимлених міст як Пекін, Мілан і Нью-Делі з’являються кашель і утруднене дихання, які проходять лише через тиждень після від’їзду.
За матеріалами «Новий час»
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