Можливо будуть правки: Рябошапка прокоментував підозра Порошенко

Генеральна прокуратура вивчає проект повідомлення про підозру п’ятого президента України Петру Порошенку, спрямований Державним бюро розслідувань. Про це повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка.

Генеральний прокурор нагадав, що підозра Порошенко може бути оголошено в рамках досудового розслідування кримінального провадження стосовно можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року.

За його словами, на поточний момент отримані матеріали опрацьовуються відповідними структурними підрозділами і найближчим часом відомство прийме процесуальне рішення. Разом з тим Рябошапка допустив, що документи потрібно внести певні поправки.