Всі умови, необхідні для проведення саміту нормандської четвірки, і саме у зв’язку з цим всі сторони надали підтвердження участь в зустрічі на вищому рівні 9 грудня в Парижі.

З відповідною заявою сьогодні виступив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час спільної прес-конференції зі своїм білоруським колегою Володимиром Макєєвим, повідомляє ТАСС.

«Якщо всі чотири країни — учасниці нормандського формату готові зустрічатися 9 грудня, значить умови «дозріли», — зазначив Лавров. При цьому він, за традицією, звинуватив «режим Порошенко» у саботажі рішень попередніх зустрічей.

«Адже ми не виділяли якісь штучні вимоги до проведення цієї зустрічі, і єдине, чого ми домагалися, щоб учасники «нормандського формату» поважали свої власні рішення, що приймалися і в 2015 році, і в 2016 році, і які саботували режимом Порошенко», — сказав він. Слід нагадати, що Росія підтвердила свою участь в нормандської зустрічі.

Нагадаємо, що раніше російські власті назвали закон про особливий статус Донбасу назвали наріжним і заявили, що його потрібно погодити з «ДНР» і «ЛНР». Через деякий час глава МЗС України Пристайко також заявив, що закон про статус Донбасу потрібно погоджувати з «Л/ДНР».