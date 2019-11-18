Google надав українському Кабміну тисячу безкоштовних акаунтів, — Дубілет

В уряді офіційно стартував пілот по впровадженню інструментів Google. Так, компанія надала Кабінету міністрів України 1000 безкоштовних акаунтів.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет у своєму Telegram-каналі.

«Ми офіційно стартували пілот по впровадженню інструментів Google в Кабміні. Ми домовилися з Google, що нам надають 1000 безкоштовних акаунтів. За це ми їм дуже вдячні. Перш за все я розраховую на Google Docs і Spreadsheet. Ви навіть не уявляєте, скільки часу витрачають державні службовці з-за того, що не можуть просто «зашерить» документи і працювати над ними разом. Замість цього купа часу йде на логістику папірців і креслення за ним олівцями», — заявив Дубілет.

Він додав, що також розраховує на Google Forms.

«Зараз, якщо потрібно зібрати інформацію від інших держорганів або співробітників, на це витрачається купа часу, тому що інформація збирається через документи і потім систематизується вручну. На цьому тижні офіційно почали курси навчання перших груп співробітників Кабміну. Звичайно, є випадки, коли інструменти Google використовувати не можна (наприклад, інформація з обмеженим доступом), але таких випадків небагато», — зазначив Дубілет.