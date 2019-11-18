У ДБР витворили підрозділ, який займеться справами Майдану

У Державному бюро розслідувань витворили підрозділ з розслідування злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 роках на Майдані.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив директор ДБР Роман Труба, передає Українська правда.

«Ми відібрали кращих, професійних слідчих, які ефективно працюватимуть над «справами Майдану» далі.

Як тільки ГПУ завершити усі процесуальні дії та передасть нам матеріали кримінальних проваджень, слідчі приступлять до роботи».

Що було раніше: 4 листопада Труба поскаржився, що через нестачу слідчих розслідування справ Майдану, які передадуть ДБР із прокуратури, затягнуться.

Він пояснивши, що закон обмежує кількість працівників, які можуть працювати в ДБР – 1500 людей по всій Україні разом зі слідчими, оперативниками та держслужбовцями.

Тоді Труба заявив, що розслідувати справи Майдану у ДБР буде окремий підрозділ, альо якщо його сформують з чинних слідчих, то це сповільнить розслідування в інших провадженнях.

Він закликав ВР прийняти зміни до закону про ДБР, якими скасовується гранична чисельність працівників бюро; запроваджується спрощена конкурсна процедура для слідчих ГПУ, які розслідуватимуть «справи Майдану».

20 листопада ГПУ завершує досудове розслідування у всіх кримінальних провадженнях. Після цього смороду мают 3 місяці для того, щоб їх передати ДБР. Наразі у прокуратурі триває інвентаризація матеріалів.