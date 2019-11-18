Порошенко терміново повернувся з-за кордону після підготовки підозри від ГБР

Екс-президент Петро Порошенко перервав свій візит до Туреччини і повернувся в Україну після заяви глави Держбюро розслідувань про те, що ДБР направило в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру Порошенко.

«Оскільки я перебував з візитом у Турецькій Республіці, змушений був скасувати кілька зустрічей і негайно повернутися в Україну. Повернутися, щоб продемонструвати: вони нікого не залякають, у них нічого не вийде», – заявив п’ятий президент.

За словами Порошенка, це справа не має юридичної ваги.

«Звинуватити п’ятого президента України у захопленні державної влади — це смішно. Може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба з паном Портновим вирішили захищати Януковича?», – зазначив він.

Замовником цього виробництва, заявив Порошенко, «є колишня команда Януковича, яка з’являється зараз не тільки в своїх телеграм-канали, але і в органах влади».