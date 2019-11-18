У Вінниці активісти влаштували бійку з поліцейськими під час мітингу (відео)

У Вінниці на акції протесту біля обленерго 18 листопада сталася сутичка з поліцією.

Конфлікт виник між активістами «Національних дружин, які проводили мітинг під стінами «Вінницяобленерго», і поліцією. На демонстрації протестувальники вимагали відставки керівника обленерго Андрія Поліщука. Про це сьогодні повідомляє місцеве видання «Vежа».

Зазначається, що мітингувальники звинувачували Поліщука у «шантажуванні всього міста», маючи на увазі нещодавнє відключення від електропостачання місцевого водоканалу. Раніше «Вінницяобленерго» повністю вимикав електрику водоканалу за борги, внаслідок чого на кілька годин вода зникла в усій Вінниці.

Конфлікт під час мітингу виник після того, як кілька десятків спецназівців з поліцейського підрозділу ТОР відмовилися пропускати активістів на територію обленерго. Внаслідок цього виникла бійка.

У Вінниці на акції протесту сталася сутичка з поліцією. Фото: «Vежа»

У Вінниці на акції протесту сталася сутичка з поліцією. Фото: «Vежа»